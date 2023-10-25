Розвідка оголосила про знищення складу озброєння росіян у Донецьку
База з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ
У тимчасово окупованому Донецьку спецпризначенці української розвідки виявили та знищили склад з боєприпасами ворога. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними відомства, близько 03:20 за київським часом було завдано високоточних ударів по ворожому складу на вулиці Ревякіна. У ньому зберігалось російське озброєння. Склад було знищено.
Відомо, що база з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях в районі Авдіївки.
Триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та три – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
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