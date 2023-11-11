Ракетна атака на Київщину: пошкоджено 18 будинків та приватне підприємство
Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки
Унаслідок ранкової атаки росіян на Київську область пошкоджено 18 житлових приватних будинків. Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, понівечені дахи, фасади. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
Крім того, пошкоджено низку господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств, заявив Кравченко.
За його словами, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.
«Оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожої атаки», – ідеться в повідомленні очільника ОВА.
Нагадаємо, о 8 годині ранку 11 листопада у Києві та області прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. У столиці викликів рятувальників наразі не було.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вибухи, що пролунали вранці 11 листопада у Києві та області, були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.
За даними Київської ОВА, в області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Водночас, в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.
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