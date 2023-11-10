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Мешканець Сумщини, який провів до околиць столиці російські танки, отримав 15 років тюрми (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мешканець Сумщини, який провів до околиць столиці російські танки, отримав 15 років тюрми (відео)
фото ілюстративне

Працювати на Росію чоловік почав ще напередодні 24 лютого 2022 року

Суд посадив на 15 років за ґрати мешканця Сумської області, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ провів до околиць Києва російських військових. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією слідства, чоловік на власному автомобілі «провів» із Сумщини 128 одиниць ворожої техніки, серед яких були танки, артилерійські системи та БТР. Зазначається, що саме ця група окупантів мала штурмувати Київ з північно-східного напрямку.

Після допомоги ворожим військам зрадник повернувся на Сумщину та продовжив працювати на ворожу спецслужбу. Серед поставлених йому завдань була розвідка дислокацій ЗСУ та озброєння.

Затримали чоловіка у серпні минулого року. У нього виявили та вилучили телефон, через який він спілкувався з ФСБ.

У службі безпеки також повідомляють, що працювати на Росію чоловік почав ще напередодні 24 лютого 2022 року. Ймовірно, що чоловік знав про плани ворога, адже мав забезпечити «навігацію» колон армії РФ до Києва.

Зазначається, що суд визнав його винним у державній зраді та призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що зрадник, який наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя, отримав довічне ув’язнення.

Теги: чоловік танки 24 лютого СБУ державна зрада

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