Майже 40% переселенців в Україні живуть тільки на допомогу від держави

В Україні наразі нараховується 4,9 млн ВПО, з них 2,6 млн отримують державні виплати

Близько 40% внутнішньо переміщених осіб, які отримують фінансову допомогу від держави, живуть лише на ці кошти. Як повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону, в Україні наразі нараховується 4,9 млн ВПО, з них 2,6 млн отримують державні виплати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У нас є статистика скільки людей розраховують на такі виплати і живуть тільки на них. Це щонайменше 40%, за останніми статистичними даними щодо отримувачів допомоги», – розповіла вона.

За словами Верещук, лише на допомогу від держави живуть переважно ті, хто не зміг знайти роботу. Також це багатодітні матері з прифронтових територій, які не мають можливості залишити дитину в дитячому садку, бо в тих регіонах вони не працюють. Як приклад вона навела Харків, де дуже багато внутрішньо переміщених осіб – до 500 тисяч, а при цьому не працюють офлайн школи, дитячі садочки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Верещук зазначила, що уряд розраховує на допомогу міжнародних партнерів щодо розвитку малого підприємництва, самозайнятості на прифронтових територіях з тим, щоб громадяни могли перекваліфіковуватися, розпочати власну справу тощо.

Від держави відповідні ваучери на таку перекваліфікацію вже отримало 16 тис. громадян, додала вона.

Водночас урядовець повідомила, що громадяни, які були вимушені вдруге виїхати з місць проживання через евакуацію, матимуть право на виплати як ВПО.

«Буде прийнята постанова, що коли люди вдруге виїжджатимуть через обов'язкову евакуацію, держава її оголосила, вони знову будуть мати право на виплати. Вони знову будуть їх півроку отримувати, тому що вони знову виїхали і знову стали внутрішньо переміщеними особами», – сказала Верещук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у владі точаться дискусії щодо того, скільки років громадянин України може мати статус внутрішньо переміщеної особи.

Також міністерка соціальної політики Оксана Жолнович вважає, що в багатьох випадках грошова допомога не розв’язує проблему внутрішніх переселенців – зазвичай людям потрібні якісь послуги, які допоможуть вийти зі складних життєвих обставин. Такими послугами вона назвала доступність житла чи сприяння в пошуку роботи для ВПО.