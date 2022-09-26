Псевдореферендум в «ЛНР»: Гайдай розповів про явку на окупованих територіях

Одна з найвищих явок на псевдореферендумі – в Алчевську

Російські загарбники заявляють, що на тимчасово захопленій території Луганської області за три дні псевдореферендуму в ньому взяли участь більше мільйона осіб. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«За три дні проведення псевдореферендуму окупанти заявляють про понад 76% явки населення та більше мільйона учасників цього дійства», – зазначив Гайдай.

За його словами, одна з найвищих явок на псевдореферендумі – в Алчевську, де, на відміну від інших населених пунктів, не здійснювався поквартирний обхід з автоматами. Навпаки – з «міркувань безпеки» виборчі дільниці працювали виключно у бомбосховищах через нібито «високу ймовірність обстрілів».

«Тобто, при фактично оголошеній тривозі, людям дозволили пересуватися містом та ризикувати життям, а організаторам так званого референдуму працювати. Щоправда, у підвалах. Головне ж проголосувати і підрахувати, а як людина буде діставатися дільниці і повертатися додому – не вже питання друге. Звісно, що голосуючих назбирали тільки для телекартинки, а явку намалювали, опираючись на вказані зверху середні показники», – підкреслив Гайдай.

Як зауважив очільник ОВА, Луганщиною шириться інформація, що, на відміну від Росії, де мобілізація часткова, у так званій «ЛНР» забирають усіх. «Тому й голосувати значна більшість не йде. Як от у Сватовому, де повістки про мобілізацію вручають всім особам чоловічої статі, що досягли вісімнадцятирічного віку. Окремих громадян, водіїв вантажівок, одразу відправляють до військових частин. Без підготовки. Бо фронт вже нічим посилювати», – наголосив Гайдай.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.