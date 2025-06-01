У ніч на сьогодні було майже 500 російських дронів – Зеленський

Зеленський: Росія готувала масований удар, «Павутина» – відповідь на ескалацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна мала розвідувальні дані про підготовку чергового масованого удару з боку Росії, що передувало нещодавнім подіям. Глава держави підкреслив важливість не ігнорувати повітряні тривоги, оскільки, за його словами, у ніч на 1 червня було випущено майже 500 російських ударних дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента.

«Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували «калібри» з морських носіїв. Ми розуміємо, із ким маємо справу», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна захищатиметься «усіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям». Він ще раз підкреслив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни і неодноразово пропонувала Росії припинення вогню.

«Ще з 11 березня на столі – американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню. Саме росіяни забажали продовжувати війну навіть у таких умовах, коли увесь світ вимагає зупинити вбивства», – сказав Президент.

На думку Зеленського, для припинення війни необхідний тиск на Росію, який має «повернути її до реальності». Цей тиск, за словами Глави держави, має складатися із санкцій, сили українських військ та дипломатії – все має працювати разом.

Заява президента прозвучала на тлі інформації про масштабну спецоперацію СБУ «Павутина», яка, як раніше повідомлялося, призвела до ураження значної частини стратегічної авіації РФ. Зеленський підтвердив, що ця операція готувалася понад півтора року і є «абсолютно унікальною».

Нагадаємо, міністерство оборони Росії сьогодні заявило про масовані атаки FPV-дронів на військові аеродроми в п'яти областях: Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській. За їхніми даними, удари в Іванівській, Рязанській та Амурській областях були нібито відбиті. Однак у Мурманській та Іркутській областях, за даними російського відомства, FPV-дрони були запущені з території, розташованої безпосередньо поблизу аеродромів, що призвело до «загоряння кількох одиниць авіаційної техніки».

Як відомо, окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ сьогодні також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях. Попередньо відомо, що ворожі літаки палають наразі на аеродромах «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». Згодом стало відомо про ураження аеродрому «Воскресенськ» у Підмосков’ї.