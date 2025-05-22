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Арештовано активи сина експрезидента «Мотор-Січі» Богуслаєва: деталі від СБУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Арештовано активи сина експрезидента «Мотор-Січі» Богуслаєва: деталі від СБУ
У квітні 2025 року спільна СБУ та правоохоронні органи Князівства Монако та Французької Республіки затримали в Монако Богуслаєва
фото з відкритих джерел

Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування

За матеріалами Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора арештовано майно Олександра Богуслаєва – сина екснардепа, експрезидента корпорації «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва. Вони підозрюються у розкраданні активів компанії. Про це сьогодні, 22 травня, пише СБУ. Зазначимо, «Главком» повідомляв про арешт активів сина Богуслаєва з посиланням на судовий реєстр ще 19 травня. 

Загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів «Мотор Січі», які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

Як повідомляв «Главком», арешти накладено на корпоративні права 20 компаній із Запоріжжя (ПрАТ «Шліфверст», ТОВ «Гранум-Еліт», ТОВ «Гранум-Бізнес», ТОВ «Екссан», ТОВ «Рекріейшн», ТОВ «Вертольоти Мотор Січ», ТОВ «Велес Запоріжжя 2012», ПрАТ «Техінвент», ТОВ «Базис Запоріжжя», ТОВ «Вікінг Запоріжжя», ТОВ «Стафф Компані», ТОВ «Конструктив КБ», ТОВ «Тера-Гарант», ТОВ «Рідна земля», ТОВ «Мотор-Січ Руна», ТОВ «Мотор-Січ Руна Сервіс», ТОВ «Брітт-лтд», ТОВ «Сіріус 2005», ТОВ «Дженус-21», ТОВ «Фірма «Жекон»), які контролює Богуслаєв-молодший через кілька офшорних фірм.

Крім цього, Феміда арештувала бази відпочинку та оздоровчі табори, частина з яких перебуває під окупацією РФ; купу комплексів об’єктів нежитлової нерухомості у Запоріжжі та області.

Також під заборону відчужувати та розпоряджатися потрапили дві квартири Олександра Богуслаєва загальною площею 131,1 кв. м (нерухомість у Запоріжжі та Ялті) і гараж площею 38,2 кв. м у Запоріжжі.

Перелічене арештоване майно суд передав Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління.

Нагадаємо, що у квітні цього року спільна слідча група СБУ та правоохоронних органів Князівства Монако та Французької Республіки затримала в Монако сина ексочільника промислового гіганта.

За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн. Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника Мотор Січі. Утім, міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували у тіньових схемах.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка. Згідно із поданням Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів, у Богуслаєва та Кононенка, серед іншого конфіскують: понад 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок); кілька сотень мільйонів гривень; вогнепальну зброю.

До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 25 червня підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.

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Теги: СБУ Мотор Січ В'ячеслав Богуслаєв

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