Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецпредставник Трампа занепокоївся через спецоперацію «Павутина»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Спецпредставник Трампа занепокоївся через спецоперацію «Павутина»
Посадовець вважає, що ураження літаків може спровокувати непередбачувану відповідь Кремля
скріншот з відео

Келлог заявив, що ризик ескалації війни «значно зростає»

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що атака Служби безпеки на російські аеродроми збільшила рівень ризиків у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовця в ефірі Fox News.

Йдеться про атаки на російські авіабази, розташовані глибоко в тилу в Сибіру та на крайній півночі Росії, на відстані до 4300 км від фронту. Україна підтвердила, що ціллю були саме аеродроми, з яких РФ запускає ракети по українських містах.

За словами Келлога, удари по стратегічних бомбардувальниках можуть спровокувати непередбачувану відповідь Кремля. «Я кажу вам, що рівень ризику значно зростає – я маю на увазі те, що сталося цими вихідними», – зазначив він.

Росія та США володіють близько 88% всієї ядерної зброї у світі, а ядерна тріада вважається основою національної безпеки обох країн. Посадовець вважає, що удар по одному з елементів цієї системи може мати серйозний стратегічний та психологічний ефект.

Келлог також зауважив, що важливішим за завдану шкоду був психологічний удар по Москві, і висловив занепокоєння через повідомлення про атаку українських дронів на російську військово-морську базу на півночі країни.

Як зазначив посадовець, українська операція засвідчила небажання України здаватися. «Україна, по суті, каже, що ми теж можемо грати в цю гру. І вони можуть підвищити рівень ризику до рівнів, які, на мою думку, є неприйнятними», – сказав він.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України. 

Тим часом російські правоохоронці оголосили в розшук 37-річного Артема Тимофеєва у справі про атаку на аеродроми. Він буцімто був власником вантажівок, із яких злітали дрони.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.

Читайте також:

Теги: СБУ Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прямо зараз продовжується винищення аеродромів по всій Росії
Такого ще не було у світовій історії. Унікальна спецоперація СБУ на території Росії
1 червня, 15:31
Україна провела одну із найбільш зухвалих операцій в історії світових спецслужб, аналогів якій немає у світі
Спецслужби світу тепер орієнтуються не на Моссад
2 червня, 18:45
Голова СБУ Василь Малюк під час проведення спецоперації «Павутина» та її результат
Операція «Павутина». Чи потрібні ще додаткові «карти» для Трампа?
1 червня, 20:07
Місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини
В окупованому Криму дрони уразили російські склади боєприпасів
17 травня, 10:23
Туск прокоментував відправку військових
Чи відправить Польща військових до України? Туск поставив крапку у питанні
21 травня, 12:34
Ворожій авіації завдано збитків на більш ніж $2 млрд
Операція «Павутина». Центр протидії дезінформації повідомив, скільки знищено літаків
2 червня, 09:59
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Вантажівка, завантажена модульними будиночками, вирушає в дорогу
Спецоперація «Павутина». Журналісти оприлюднили унікальні кадри підготовки
Сьогодні, 11:15
СБУ передала до суду справу двох колаборанток, які русифікують кримських школярів
Україна судитиме двох колаборанток, які впроваджували путінську пропаганду в кримських школах
Сьогодні, 12:43

Політика

Спецпредставник Трампа занепокоївся через спецоперацію «Павутина»
Спецпредставник Трампа занепокоївся через спецоперацію «Павутина»
Єврокомісія розпочала роботу над планом повернення українців додому
Єврокомісія розпочала роботу над планом повернення українців додому
Турецький дипломат: Заяви про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, є неправильними
Турецький дипломат: Заяви про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО, є неправильними
МАГАТЕ пояснило, чи зможе Росія найближчим часом відновити роботу Запорізької АЕС
МАГАТЕ пояснило, чи зможе Росія найближчим часом відновити роботу Запорізької АЕС
The Telegraph: Заступник Рубіо, який закрив відділ протидії дезінформації РФ, пов’язаний з Кремлем
The Telegraph: Заступник Рубіо, який закрив відділ протидії дезінформації РФ, пов’язаний з Кремлем
Які стосунки зараз у Трампа і Маска: аналіз Axios
Які стосунки зараз у Трампа і Маска: аналіз Axios

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 червня: ситуація на фронті
218K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
109K
Сенатор Грем саркастично прокоментував заяву Медведєва: Вітаю з рідкісним моментом чесності
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 червня 2025
89K
У Києві скандал: донька експосадовця Міноборони стверджує, що працівники McDonald’s не пустили її до укриття
77K
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Вчора, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Вчора, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua