Спецпредставник Трампа занепокоївся через спецоперацію «Павутина»

Келлог заявив, що ризик ескалації війни «значно зростає»

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що атака Служби безпеки на російські аеродроми збільшила рівень ризиків у війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовця в ефірі Fox News.

Йдеться про атаки на російські авіабази, розташовані глибоко в тилу в Сибіру та на крайній півночі Росії, на відстані до 4300 км від фронту. Україна підтвердила, що ціллю були саме аеродроми, з яких РФ запускає ракети по українських містах.

За словами Келлога, удари по стратегічних бомбардувальниках можуть спровокувати непередбачувану відповідь Кремля. «Я кажу вам, що рівень ризику значно зростає – я маю на увазі те, що сталося цими вихідними», – зазначив він.

Росія та США володіють близько 88% всієї ядерної зброї у світі, а ядерна тріада вважається основою національної безпеки обох країн. Посадовець вважає, що удар по одному з елементів цієї системи може мати серйозний стратегічний та психологічний ефект.

Келлог також зауважив, що важливішим за завдану шкоду був психологічний удар по Москві, і висловив занепокоєння через повідомлення про атаку українських дронів на російську військово-морську базу на півночі країни.

Як зазначив посадовець, українська операція засвідчила небажання України здаватися. «Україна, по суті, каже, що ми теж можемо грати в цю гру. І вони можуть підвищити рівень ризику до рівнів, які, на мою думку, є неприйнятними», – сказав він.

Так розпочиналася «Павутина». Джерела в СБУ поділилися унікальними кадрами підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації рф. pic.twitter.com/MANfzdG06i — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 4, 2025

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд. Зокрема, супутниковий знімок підтвердив знищення щонайменше одного літака А-50 на аеродромі «Іваново».

Внаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Операція Служби безпеки України «Павутина» викликала серйозне занепокоєння в Кремлі, оголивши вразливість стратегічної авіації Росії, зокрема літаків, які входять до її «ядерного» повітряного флоту.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення щодо спецоперації з ураження літаків російської авіації під назвою «Павутина», яку реалізувала Служба безпеки України.

Тим часом російські правоохоронці оголосили в розшук 37-річного Артема Тимофеєва у справі про атаку на аеродроми. Він буцімто був власником вантажівок, із яких злітали дрони.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що спецоперація СБУ «Павутина» була необхідною відповіддю на постійні атаки Росії по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.