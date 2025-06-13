Спецоперацію СБУ в офісі Сівковича у Москві

Таємний агент в офісі Сівковича – унікальна спецоперація

Днями стало відомо про одну із унікальних операцій СБУ під час цієї війни. Служба Малюка за останній час вже привчила нас, що здатна на неможливе. Але планка піднімається знову і знову.

Отже. Вийшло сенсаційне інтерв'ю з агентом СБУ, який працював під прикриттям в офісі фсбшника Володимира Сівковича у Москві та був його особистим помічником. Таємний агент розповідає подробиці багаторічної діяльності ФСБ в Україні та про те, як Служба змінила ситуацію і зірвала плани росіян. Вдумайтесь, тривалий час агент СБУ збирав унікальні дані про роботу ФСБ у Москві та передавав їх у Київ! Крім іншого, розкрита «внутрянка» роботи офісу зрадників у Москві. Це важливі дані про те, як побудована робота російських спецслужб та як вони використовують зрадників. Діяльність таємного агента – чиста перемога СБУ над спецслужбами ворога.

Окрема важлива деталь – викриття російського зрадника, екскерівника Кримського управління СБУ Кулініча. Його літом 2022 року особисто затримував генерал-лейтенант Малюк. Таємний агент свідчить, що це був один із переломних моментів: Кулініч був основною ланкою у схемі росіян. Після його затримання ФСБ звинуватила Сівковича у провалі ключової операції, яку вони готували багато років. Кулініч розвалював роботу Кримського управління і, очевидно, відігравав основну для росіян роль під час повномасштабного вторгнення. Тому його арешт – вкрай важливий момент протистояння Служби безпеки з російськими спецслужбами.

Думаю, деяким читачам потрібно нагадати хто такий Сівкович, помічником якого став агент нашої спецслужби. А це одна із ключових фігур серед українських зрадників, що діяли у Москві. Сівкович очолював так званий «політичний офіс» зрадників. Звідси вони керували своєю «кротофермою». Як тепер зрозуміло, таємний агент СБУ передавав всі подробиці роботи цього офісу в Київ. Курував роботу таємного агента особисто Василь Малюк. Тепер ми знаємо безпрецедентну кількість подробиць діяльності фсбшників: від розкриття агентурних мереж, які будував офіс Сівковича до інформації про гей-оргії та коханця Сівковича, якого йому підклав перший заступник керівника ГРУ Алєксєєв. Любителі «руских традиційних цінностей» і православних «скрєп», як часто буває, виявились поціновувачами молодих хлопчиків і нетрадиційного кохання.

Але давайте повернемось від нетрадиційних сексуальних уподобань Сівковича до наслідків цієї операції. Те, що СБУ мала агента на такому рівні у Москві – ще одне свідчення високого рівня роботи Служби. Маючи набагато гірші «стартові позиції», спецслужба Малюка раз за разом переграє росіян у ключових протистояннях. Поставити свою людину у ключову російську структуру, яка займалась Україною, а потім, після виконання завдання, ще й вивести агента на Батьківщину – це вищий пілотаж у роботі спецслужби. ФСБ десятиліттями будувала свої мережі в Україні, але вони були знищенні Службою.

Таємний агент в офісі Сівковича – унікальна спецоперація, яка увійде окремою сторінкою у книгу війни. А інтерв'ю ще раз демонструє нам, як Служба стала топовою у світі та проводить унікальні операції проти росіян: Малюк очистив Службу від зрадників та почав реальну боротьбу з російськими агентами. Таємний агент підкреслив, що саме під керівництвом Малюка йде найбільш ефективне очищення України від держзрадників. І цей процес триває.