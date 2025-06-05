Спецслужби РФ знайшли нову тактику, щоб вербувати українців

Російські куратори вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого стежать за власником гаджета

Російські спецслужби стали використовувати нову тактику для вербування українців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

«Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється «співробітником СБУ» і ставить злочинні завдання, які треба виконати нібито «в інтересах української держави». Це так званий прийом спецоперацій «під чужим прапором», який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом останніх тижнів СБУ запобігла декільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації.

«Також тактика вербування, яку все частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї «справи» є придбання «заборонених в Україні товарів», – додали в СБУ.

Після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у «закритті кримінального провадження». Щоб «вирішити це питання», вони вимагають виконати поставлені ними завдання:

прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи;

перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;

зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для «донатів на ЗСУ»;

придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій;

вчинити підпал авто Сил оборони чи адміністративної будівлі;

здійснити диверсію тощо.

Крім того, повідомляється, що під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого стежать за власником гаджета.

«Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер – і люди похилого віку. Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних «завдань», – закликали в Службі.

У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, чи контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, громадян закликають звертатися до офіційного чат-бота Служби безпеки або на «гарячу лінію» СБУ: 0 800 501 482.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22% українців, завербованих російськими спецслужбами для здійснення терактів і диверсій, виявилися неповнолітніми. Наймолодшими виконавцями російських завдань, яких викрили на підпалі релейних шаф «Укрзалізниці», були 13-річні підлітки. Найстаршим серед виконавців виявився 52-річний чоловік, який намагався закласти вибухівку в Дніпрі.