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У гуртожитку в Полтаві виявлено тіла трьох молодиків і дівчини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У гуртожитку в Полтаві виявлено тіла трьох молодиків і дівчини
Поліція проводить розслідування
фото ілюстративне

Є версія, що молоді люди загинули внаслідок вживання наркотичних засобів

23 жовтня у Київському районі Полтави в одній із кімнат гуртожитку було виявлено тіла чотирьох мешканців. Про це повідомляє поліція Полтавської області.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції територіального підрозділу та слідчі й криміналісти обласного Головуправління. У ході першочергових слідчих та оперативних заходів встановлено, що померлими є троє чоловіків (двом із них 22 роки, а одному – 23) та 18-річна дівчина. Під час візуального огляду ознак насильницької смерті на тілах померлих не виявлені. Для встановлення причини смерті їхні тіла направлені на судово-медичну експертизу. 

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, як передбачає процедура в подібних випадках. 

Обставини та причини смерті молодих людей з’ясовує слідство.

Як повідомляє видання «Полтавщина», неофіційно відомо, що загибель сталася у будинку на вул. Решетилівській (Маршала Бірюзова), 94. За словами медиків, є версія, що молоді люди загинули внаслідок вживання наркотичних засобів, хоча слідів від ін’єкцій на тілах не виявлено. Точну причину має встановити експертиза.

Теги: Полтава розслідування Національна поліція України

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