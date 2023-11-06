На Філіппінах невідомі вбили журналіста під час прямого ефіру

Момент вбивства журналіста потрапив у пряму трансляцію на Facebook

Зранку 5 листопада невідомі люди вбили філіппінського журналіста Хуана Джумалона, коли він вів пряму трансляцію свого шоу. Про це повідомляє Національна спілка журналістів Філіппін (NUJP).

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Джумалон, більш відомий як DJ Johnny Walker, був застрелений у власному будинку в провінції Західний Місаміс. Журналіст працював на радіостанції Gold FM 94.7. Момент вбивства потрапив у пряму трансляцію на Facebook.

За даними Національної спілки журналістів, вбивство Джумалона стало 199-м серед журналістів з 1986 року і четвертим за чинної адміністрації Філіппін.

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Зазначається, що вбивство сталося того ж тижня, коли в світі відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос молодший засудив напад на журналіста і наказав провести розслідування.

«Наша демократія не буде терпіти напади на журналістів, а ті, хто загрожують свободі преси, зіткнуться з усіма наслідками своїх дій», – написав він у соцмережі X.

Нагадаємо, у Лівані журналісти Reuters та Al Jazeera потрапили під обстріл, знімаючи репортажі. Внаслідок інциденту є один загиблий та троє поранених.

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До слова, з початку російсько-української війни, в період із 2014 року до 2023 року, загинули 75 медійників.