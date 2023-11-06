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На Філіппінах невідомі вбили журналіста під час прямого ефіру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Філіппінах невідомі вбили журналіста під час прямого ефіру
Хуан Джумалон був застрелений у власному будинку
фото: 94.7 Gold FM Calamba/Facebook

Момент вбивства журналіста потрапив у пряму трансляцію на Facebook

Зранку 5 листопада невідомі люди вбили філіппінського журналіста Хуана Джумалона, коли він вів пряму трансляцію свого шоу. Про це повідомляє Національна спілка журналістів Філіппін (NUJP).

Джумалон, більш відомий як DJ Johnny Walker, був застрелений у власному будинку в провінції Західний Місаміс. Журналіст працював на радіостанції Gold FM 94.7. Момент вбивства потрапив у пряму трансляцію на Facebook.

За даними Національної спілки журналістів, вбивство Джумалона стало 199-м серед журналістів з 1986 року і четвертим за чинної адміністрації Філіппін.

Зазначається, що вбивство сталося того ж тижня, коли в світі відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос молодший засудив напад на журналіста і наказав провести розслідування.

«Наша демократія не буде терпіти напади на журналістів, а ті, хто загрожують свободі преси, зіткнуться з усіма наслідками своїх дій», – написав він у соцмережі X.

Нагадаємо, у Лівані журналісти Reuters та Al Jazeera потрапили під обстріл, знімаючи репортажі. Внаслідок інциденту є один загиблий та троє поранених.

До слова, з початку російсько-української війни, в період із 2014 року до 2023 року, загинули 75 медійників.

Теги: вбивство напад розслідування журналіст

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