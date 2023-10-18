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Пошкодження газогону Baltic Connector: поліція повідомила про російський і китайський слід

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пошкодження газогону Baltic Connector: поліція повідомила про російський і китайський слід
Поліцейські завдяки даним з відкритих джерел встановили, які саме судна були неподалік Baltic Connector в момент його розгерметизації
фото: Reuters

Слідчий національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі розповів, що біля газогону перебували російський «Сєвморпуть» та Newnew Polar Bear

Національне бюро розслідувань Фінляндії перевіряє інформацію про те, що перед аварією  на газогоні Baltic Connector, неподалік перебувало китайське та російське судна. Про це повідомляє пресслужба поліції Фінляндії.

Поліцейські завдяки даним з відкритих джерел встановили, які саме судна були неподалік Baltic Connector в момент його розгерметизації.

Слідчий національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі розповів, що біля газогону тоді перебували російський «Сєвморпуть» та Newnew Polar Bear, який ходить під прапором Гонконгу, особливого адміністративного району Китаю.

«У розслідуванні трафік у цьому конкретному морському районі досліджується набагато детальніше, ніж дозволяють відкриті джереларім. Крім руху суден, їхня історія та попередня діяльність перевіряються у співпраці з органами влади інших країн», – додав Лохі.

Зараз відомство продовжує розслідування пошкодження газопроводу на місці та аналіз інформації щодо інциденту. Поліпшення погодних умов дозволяє знову проводити водолазні роботи та огляд місця злочину на місці пошкодження.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала морський газопровід Baltic Connector, який розташований між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов із ладу на кілька місяців.

Читайте також: Підрив газопроводу на Балтиці. Кремль діє все нахабніше
Теги: росія Китай Фінляндія розслідування поліція

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