Пішки на четвертий поверх. Адвокат митрополита Павла заявив про «катування» СБУ
Адвокат митрополита Павла вважає, що СБУ «порушує приватність життя» священнослужителя та «вдається до катування»
Адвокат митрополита Павла Микита Чекман стверджує, що Служба безпеки України стежить за екснамісником Києво-Печерської лаври, «порушує приватність життя» та «вдається до катування». Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Судний день митрополита Павла. Куди зник екснамісник Лаври і що відбувається з його справою?».
«Протягом всього маршруту митрополита Павла від дому в селі Вороньків до Головного управління СБУ, здійснюється стеження з автомобілів, що порушує приватність життя. Окрім того, вчиняються перешкоди у здійсненні ним релігійних обрядів на православні свята… Не зважаючи на післяопераційний стан митрополита та рекомендації лікаря, його змушують пішки підійматися на четвертий поверх СБУ у Києві, де розміщується кабінет слідчого. Такі дії слідчих в сукупності містять ознаки катування», – наполягає захист митрополита УПЦ МП.
Натомість суд не побачив неправомірних дій з боку співробітників СБУ і більшість скарг захисту залишив без задоволення.
Адвокат підозрюваного заявив, що впізнав кількох правоохоронців, котрі раніше здійснювали обшуки у митрополита. «Дійшло до того, що переодягнені у цивільний одяг «есбеушники» вели зйомку засідань у господарських судах, пов’язаних із долею Києво-Печерської лаври», – каже захисник митрополита Павла.
Зазначимо, у березні цього року намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло (Петро Лебідь) був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта.
Нагадаємо, у квітні цього року екснамісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло отримав підозру від СБУ. Після внесення застави у розмірі 33,3 млн грн і виходу на волю за владикою закріплено низку обов’язків. По-перше, він носить електронний браслет. По-друге, не залишає село Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. По-третє, не спілкується зі свідками та потерпілими у справі. По-четверте, прибуває до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою.
До слова, екснамісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Вишгородський та Чорнобильський Павло Лебідь, якому загрожує позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна, самостійно обмежив своє спілкування з представниками Лаври.
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