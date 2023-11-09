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СБУ викрила консулку, яка допомагала нелегалам з терористично ризикових країн переїхати до ЄС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила консулку, яка допомагала нелегалам з терористично ризикових країн переїхати до ЄС
Консулка з 2007 року працювала в органах МЗС
фото ілюстративне

Посадовиця за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу, транзитом через територію України

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною поліцією та у взаємодії з Міністерством закордонних справ України заблокували канал нелегальної міграції до ЄС вихідців із країн підвищеного терористичного ризику. У результаті комплексних заходів у Києві викрито консулку Посольства України в одній із країн Центральної Азії, яка організувала міжнародний «трафік». Про це повідомляє СБУ.

Встановлено, що перебуваючи на посаді в дипломатичній установі, посадовиця за гроші пропонувала громадянам з декількох південноазійських держав незаконно виїхати до Євросоюзу, транзитом через територію України.

«Для цього консулка оформлювала своїм клієнтам візи для в’їзду до нашої держави під виглядом студентів українських закладів вищої освіти. Вартість такої «послуги» становила до 3 тис. дол. з одного нелегала. До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про «умови поїздки» та передавали гроші організаторці «схеми», – встановило слідство.

За наявними даними, «послугами» зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику. Одержані «прибутки» консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі.

Як встановило розслідування, посадовиця прийняла Присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення інституту молоді у москві. Потім працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні, а з 2007 року – в органах МЗС. Під час обшуків в її помешканні у Києві правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Наразі консульці повідомлено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою). Вирішуються питання про обрання фігурантці запобіжного заходу, відсторонення від займаної посади та накладення арешту на її майно. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників протиправної схеми. Зловмисниці загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, планується оголошення у міжнародний розшук спільників фігурантки. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Коментар МЗС

У МЗС України нульова толерантність до корупції, а в разі виявлення випадків корупції окремих співробітників, вони отримують та будуть завжди отримувати найрішучу відповідь та покарання. Про це «Главкому» повідомило МЗС.

«Корупційні дії зазначеної консульської посадової особи зраджують роботу сотень українських консулів, які в складних умовах самовіддано захищають інтереси наших громадян в режимі 24/7. Підозрювану вже відкликано із закордонного відрядження», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство надає повне сприяння слідству, аби всі винні понесли найсуворіше покарання. З метою унеможливлення подальших зловживань в МЗС негайно посилено контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах.

Теги: МЗС СБУ

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