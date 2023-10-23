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Закривав очі на порушення монополістів: чиновник АМКУ попався на хабарі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закривав очі на порушення монополістів: чиновник АМКУ попався на хабарі
фото: СБУ

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Кіберфахівці Служби безпеки ліквідували корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету (АМКУ). У результаті комплексних заходів у Києві затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань цієї держустанови, який налагодив злочинний механізм одержання грошей від підприємців. Про це повідомляє СБУ.

«Він вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб заплющити очі на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій», – йдеться в повідомленні.

СБУ задокументувала як держслужбовець обклав даниною місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею хімічними засобами і технікою для очистки.

«За 8 тис. дол. посадовець обіцяв керівнику підприємства «вирішити питання» про не накладення на нього штрафів за порушення, виявлені у ході перевірки. Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримали «на гарячому» під час передачі йому наступного «траншу», – кажуть в СБУ.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки інших посадовців АМКУ.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно погорів на хабарі начальник митного посту аеропорту «Одеса».

Теги: Антимонопольний комітет СБУ

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