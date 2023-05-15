Головна Світ Політика
search button user button menu button

Співучасники злочинів Путіна. Кремль взявся за шантаж чиновників

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Співучасники злочинів Путіна. Кремль взявся за шантаж чиновників
Незгодним із Путіним депутатам погрожують кримінальним переслідуванням
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Після оголошення мобілізації в Росії багато чиновників захотіли піти у відставку, проте їм заборонили

Кремль заборонив високопосадовцям звільнятися під час війни. Незгодним загрожують кримінальним переслідуванням. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на власні джерела у спецслужбах. 

«Мені відомо про щонайменше два випадки, коли губернатори намагалися піти зі своїх постів, але в УВП (управлінні внутрішньої політики Адміністрації президента – «Главком») їм не просто заборонили, а натякнули на кримінальні справи», – розповідає колишній співробітник ФСБ.

Знайомий чиновника з Адміністрації президента Росії також чув про цю заборону:

«Охочих (піти – «Главком») після початку війни багато. Якщо всі підуть, буде втрачено управління».

В АП бажання залишити посаду розцінюють як зраду, тому перед держслужбовцями поставили завдання «демонстрації єдності». 

Відомо, що раніше кілька співробітників ФСБ скаржилися виданню, що через оголошену Путіним мобілізацію не можуть звільнитися. Згідно з указом президента РФ, військовослужбовці за контрактом (до них належить і більшість працівників ФСБ) не можуть звільнитися навіть після закінчення контракту. Однак про те, що заборона поширюється і на цивільних держслужбовців, раніше не було відомо. Співрозмовники видання наголошують: заборона на звільнення неформальна та незаконна, тому з неї можуть бути винятки – наприклад, за станом здоров'я чи з корупційних причин: за можливість тихо, непомітно піти зараз багато хто готовий добре заплатити, стверджують джерела журналістів.

Нагадаємо, що пермський депутат із фракції «Єдина Росія» Сергій Захаров склав із себе повноваження достроково і виїхав з Росії. За словами депутата, він прийшов у політику усвідомлено, щоб змінити життя простих людей на краще. Однак зараз він не згоден із політикою своєї країни, а тому вирішив піти у відставку та заявив, що тільки тоді він перестав соромитися дивитися у дзеркало.

Раніше депутат Самарської Держдуми від Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) Михайло Абдалкін слухав послання диктатора Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів із макаронами на вухах.

Теги: чиновник росія звільнення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Немає дружби – немає нафтопроводу
Ідея завдати удару по легітимних цілях у Росії не зустріне опору в Україні
Вчора, 14:27
Данські та шведські винищувачі супроводили російський літак над Балтійським морем
Данія та Швеція спільно супроводжували російський літак над Балтійським морем
22 квiтня, 05:59
президент України Володимир Зеленський
Італія підтримала всі пункти української формули миру – звернення Зеленського
13 травня, 23:54
Окупантка залишилася без усіх заощаджень, тому що злякалася, що її гроші переведуть «українським націоналістам»
«Переведемо гроші українським націоналістам». Як шахраї викрали в росіянки 20 млн рублів
2 травня, 12:40
Вогонь перекинувся на село
Горять будинки й ферми: Росію охопили масштабні пожежі (відео)
5 травня, 07:14
Санду: «Сьогодні ми (Молдова – «Главком») в безпеці лише завдяки Україні»
Президентка Молдови пояснила, чому РФ досі не напала на її країну
6 травня, 01:55
Уламки російської ракети, що впали у Голосіївському районі Києва
З’явилися фото уламків ракет, якими РФ атакувала Київ
9 травня, 07:11
Холдинг виробляє ракети, що вбивають мирних мешканців України
Хто і як розкрадає «щит Путіна»: скандальне розслідування команди Навального (відео)
11 травня, 10:55
Російська агресія проти України загрожує і національній безпеці Литви
Литва запропонувала ввести кримінальну відповідальність за підтримку Росії
11 травня, 14:31

Політика

Гауляйтер Сальдо шукає поради щодо протидії партизанському руху на Херсонщині
Гауляйтер Сальдо шукає поради щодо протидії партизанському руху на Херсонщині
Співучасники злочинів Путіна. Кремль взявся за шантаж чиновників
Співучасники злочинів Путіна. Кремль взявся за шантаж чиновників
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка
Білоруська опозиція назвала ймовірний діагноз Лукашенка
Міцні обійми та гелікоптер: Зеленський зустрівся із прем'єром Британії Сунаком
Міцні обійми та гелікоптер: Зеленський зустрівся із прем'єром Британії Сунаком
Винищувачі для України: Британія розпочинає підготовку пілотів ЗСУ
Винищувачі для України: Британія розпочинає підготовку пілотів ЗСУ
Референдум за незалежність: нові регіони Росії вимагають відокремлення
Референдум за незалежність: нові регіони Росії вимагають відокремлення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
У Туреччині підраховано 100% голосів: результати
7629
Уночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе – Генштаб
5080
Зеленський провів у Німеччині унікальну зустріч: подробиці
4309
Міноборони РФ вразило цинічною заявою про обстріл Тернополя
4069
Міжнародний День сім’ї: листівки та привітання до свята
3943
Істерика в РФ триває. Російські літаки та вертольоти потрапили в засідку?

Новини

Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
Сьогодні, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
Сьогодні, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Сьогодні, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
Сьогодні, 03:50
У Краматорську та Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 00:44
15 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту