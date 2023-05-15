Співучасники злочинів Путіна. Кремль взявся за шантаж чиновників
Після оголошення мобілізації в Росії багато чиновників захотіли піти у відставку, проте їм заборонили
Кремль заборонив високопосадовцям звільнятися під час війни. Незгодним загрожують кримінальним переслідуванням. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на власні джерела у спецслужбах.
«Мені відомо про щонайменше два випадки, коли губернатори намагалися піти зі своїх постів, але в УВП (управлінні внутрішньої політики Адміністрації президента – «Главком») їм не просто заборонили, а натякнули на кримінальні справи», – розповідає колишній співробітник ФСБ.
Знайомий чиновника з Адміністрації президента Росії також чув про цю заборону:
«Охочих (піти – «Главком») після початку війни багато. Якщо всі підуть, буде втрачено управління».
В АП бажання залишити посаду розцінюють як зраду, тому перед держслужбовцями поставили завдання «демонстрації єдності».
Відомо, що раніше кілька співробітників ФСБ скаржилися виданню, що через оголошену Путіним мобілізацію не можуть звільнитися. Згідно з указом президента РФ, військовослужбовці за контрактом (до них належить і більшість працівників ФСБ) не можуть звільнитися навіть після закінчення контракту. Однак про те, що заборона поширюється і на цивільних держслужбовців, раніше не було відомо. Співрозмовники видання наголошують: заборона на звільнення неформальна та незаконна, тому з неї можуть бути винятки – наприклад, за станом здоров'я чи з корупційних причин: за можливість тихо, непомітно піти зараз багато хто готовий добре заплатити, стверджують джерела журналістів.
Нагадаємо, що пермський депутат із фракції «Єдина Росія» Сергій Захаров склав із себе повноваження достроково і виїхав з Росії. За словами депутата, він прийшов у політику усвідомлено, щоб змінити життя простих людей на краще. Однак зараз він не згоден із політикою своєї країни, а тому вирішив піти у відставку та заявив, що тільки тоді він перестав соромитися дивитися у дзеркало.
Раніше депутат Самарської Держдуми від Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) Михайло Абдалкін слухав послання диктатора Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів із макаронами на вухах.
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