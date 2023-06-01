Провокували ворожнечу: Служба безпеки вручила підозру митрополиту УПЦ МП з Житомирщини

Митрополит Віссаріон готував тексти прокремлівських листівок і брошур

Служба безпеки України зібрала доказову базу на керівника і секретаря Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП, що на Житомирщині. Вони провокували релігійну ворожнечу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За матеріалами слідства, упродовж декількох років митрополит Віссаріон (у миру Василь Стретович) особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур. У цих «агітках» він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

Загальний тираж деструктивних матеріалів становив майже 50 тис. примірників, які секретар єпархії – рідний брат митрополита – розповсюджував серед священників та вірян релігійної громади.

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Співробітники Служби безпеки вилучили пропагандистську продукцію під час безпекових заходів на Житомирщині навесні 2022 року.

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Митрополит і секретар УПЦ МП з Житомирщини провокували релігійну ворожнечу фото: СБУ

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили наявність у виявлених текстах висловлювань, спрямованих на розпалювання релігійної ненависті у прикордонному районі.

На підставі висновків експертиз та зібраних доказів обом зловмисникам повідомлено про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Крім того, зазначається, що під час обшуків на території сусідньої Житомирської єпархії УПЦ МП співробітники СБУ та Національної поліції викрили «ближнє коло» місцевого архієрея на оборудках із пожертвами вірян. За даними слідства, гроші, які парафіяни збирали на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні в січні 2022 року, фігуранти витратили на власні потреби. Мова йде про понад 1 млн грн.

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Наразі триває розслідування за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини злочину для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради, який очолив окупаційне «міністерство сільського господарства та рибальства» на тимчасово захопленій частині регіону. Загальна сума заблокованих активів становить 500 млн грн.