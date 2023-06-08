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Грабував будинки у Каховці: суд ув’язнив бойовика «ДНР»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Грабував будинки у Каховці: суд ув’язнив бойовика «ДНР»
Грабував будинки у Каховці: суд ув’язнив бойовика «ДНР»
фото: СБУ

Суд присудив окупантові 15 років ув'язнення волі 

Терорист так званої «ДНР» грабував будинки в Каховці та вчиняв злочини проти мирних мешканців Харківщини. Про це повідомили в пресслужбі СБУ. 

Як зазначається, бойовиком виявився мешканець Донецька, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до лав 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу РФ.

Там він перебував на посаді старшого стрільця ворожого підрозділу, він обстрілював позиції Сил оборони на східному фронті.

«Разом з російськими військами він брав активну участь у захоплені Каховки та розграбуванні місцевих помешкань у 2022 році. Під час розбійних нападів застосовував зброю і погрожував вбивством у разі спротиву. Таким чином рашисти «виносили» з помешкань громадян все – від побутової техніки до грошей та інших цінних речей. Зловмисник потрапив в полон українських захисників у грудні минулого року під час бойового зіткнення на Херсонському напрямку», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років ув’язнення. Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру ще чотирьом ворожим поплічникам. Серед викритих поплічників ворога – рецидивіст, якого у 2021 році було засуджено до 10 років ув’язнення за злочини у складі підконтрольної РФ «козачої національної гвардії війська донського». Увесь цей час він переховувався від правосуддя на тимчасово захопленій частині Луганщини, а з вересня минулого року очолив створений агресором «Лисичанський пожежно-рятувальний загін».

Ще двоє фігурантів – монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій. Після захоплення частини регіону вони підтримали російських загарбників і пішли з ними на добровільну співпрацю. За це монтера призначили керівником утвореного окупантами «відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська», інший очолив міську «пожежно-рятувальну частину МНС ЛНР».

Теги: СБУ в'язниця окупанти війна

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