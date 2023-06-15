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Селяни не давали знести радянський пам'ятник, який нагадує Тимошенко (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Селяни не давали знести радянський пам'ятник, який нагадує Тимошенко (фото)
Через характерну зачіску місцеві називали пам'ятник колгоспниці «Юлею»
фото: Захар Миляник

Для вирішення конфлікту довелося викликати поліцію

15 червня, під час демонтажу радянського пам’ятника у селі В’язова Жовківської громади, що на Львівщині, місцеві мешканці перешкоджали ініціативній групі, обзивали їх і відстоювали його збереження. На думку місцевих, він зовсім не радянський, а навпаки нагадував їм лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко. Про це повідомив депутат Львівської облради, член ініціативної групи ЛОВА з декомунізації Захар Миляник.

Для врегулювання конфліктної ситуації викликали поліцію.

«Важка громада Вʼязової, в якій ціла купа памʼятників радянської доби. Громада, в якій чоловіки, які тут лишилися, захищають не Україну, а… колгоспницю. Довелося викликати поліцію», – написав Миляник.

Як пояснила виданню Zaxid.net секретар робочої групи при Львівській обласній державній адміністрації з питань декомунізації Анна Герич, цей пам’ятник встановили в селі приблизно тоді, коли там з’явився колгосп. Це типова скульптура в стилістиці соцреалізму: жінка-колгоспниця, яка несе на рушнику хліб. Через косу довкола голови місцеві люблячи називали її «Юлею».

Пам'ятник колгоспниці в селі В'язова
Пам'ятник колгоспниці в селі В'язова
Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко
фото з відкритих джерел

«Керівництво громади прийняло рішення про демонтаж радянських пам’ятників. Але напередодні місцеві відрядили священика в міськраду, щоб домовився про те, щоб скульптуру колгоспниці лишили. Вони мають якесь застереження щодо демонтажу, вони її люблять, підфарбували очі, називають її Юлею», – пояснила Герич.

У результаті радянський монумент таки демонтували, хоч і довелося викликати поліцейських для врегулювання емоцій. Коли пам’ятник падав, згадує Анна Герич, скульптура розбилася, а один з місцевих мало не розплакався: «Ви їй лице розбили, вона ж на Юлю схожа».

Пам'ятник, який нагадував місцевим Юлію Тимошенко, розбився
Пам'ятник, який нагадував місцевим Юлію Тимошенко, розбився
фото: Захар Миляник

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині громада відклала демонтаж радянського пам’ятника через незвичну причину. У селі Брюховичі Перемишлянської громади на Львівщині не можуть знести радянський пам’ятник через лелече гніздо, розташоване зверху. 

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Теги: Юлія Тимошенко декомунізація Львівщина пам’ятник

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