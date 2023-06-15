Селяни не давали знести радянський пам'ятник, який нагадує Тимошенко (фото)

Для вирішення конфлікту довелося викликати поліцію

15 червня, під час демонтажу радянського пам’ятника у селі В’язова Жовківської громади, що на Львівщині, місцеві мешканці перешкоджали ініціативній групі, обзивали їх і відстоювали його збереження. На думку місцевих, він зовсім не радянський, а навпаки нагадував їм лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко. Про це повідомив депутат Львівської облради, член ініціативної групи ЛОВА з декомунізації Захар Миляник.

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Для врегулювання конфліктної ситуації викликали поліцію.

«Важка громада Вʼязової, в якій ціла купа памʼятників радянської доби. Громада, в якій чоловіки, які тут лишилися, захищають не Україну, а… колгоспницю. Довелося викликати поліцію», – написав Миляник.

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Як пояснила виданню Zaxid.net секретар робочої групи при Львівській обласній державній адміністрації з питань декомунізації Анна Герич, цей пам’ятник встановили в селі приблизно тоді, коли там з’явився колгосп. Це типова скульптура в стилістиці соцреалізму: жінка-колгоспниця, яка несе на рушнику хліб. Через косу довкола голови місцеві люблячи називали її «Юлею».

Пам'ятник колгоспниці в селі В'язова

Юлія Тимошенко фото з відкритих джерел

«Керівництво громади прийняло рішення про демонтаж радянських пам’ятників. Але напередодні місцеві відрядили священика в міськраду, щоб домовився про те, щоб скульптуру колгоспниці лишили. Вони мають якесь застереження щодо демонтажу, вони її люблять, підфарбували очі, називають її Юлею», – пояснила Герич.

У результаті радянський монумент таки демонтували, хоч і довелося викликати поліцейських для врегулювання емоцій. Коли пам’ятник падав, згадує Анна Герич, скульптура розбилася, а один з місцевих мало не розплакався: «Ви їй лице розбили, вона ж на Юлю схожа».

Пам'ятник, який нагадував місцевим Юлію Тимошенко, розбився фото: Захар Миляник

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині громада відклала демонтаж радянського пам’ятника через незвичну причину. У селі Брюховичі Перемишлянської громади на Львівщині не можуть знести радянський пам’ятник через лелече гніздо, розташоване зверху.