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Львівщину вночі атакували 10 «Шахедів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Львівщину вночі атакували 10 «Шахедів»
Загалом вночі було зафіксовано пуски 36 «Шахедів»
фото ілюстративне

Повітряне командування «Захід» спрацювало стовідсотково

Уночі ворог знову атакував Україну дронами-камікадзе. До Львівщини долетіли 10 «Шахедів». Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

Повітряне командування «Захід» на Львівщині спрацювало стовідсотково. Влучань в об‘єкти немає. Жертв чи постраждалих також.

«Дякую нашим захисникам і захисницям на різних напрямках, які відвернули загрозу. Окремо дякую жителям області, які дотрималися інформаційної гігієни і не публікували своїх здогадок, бо це могло допомогти ворогу», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ «Шахедами» у кілька хвиль. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.

Дрон також було знищено над Чернівецькою областю. У Хотинському районі, де впали уламки збитого вночі ворожого безпілотника, сталося знеструмлення.

Нагадаємо, що загалом вночі було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Усі вони знищені.

Теги: безпілотник війна Львівщина системи ППО

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