Львівщину вночі атакували 10 «Шахедів»
Повітряне командування «Захід» спрацювало стовідсотково
Уночі ворог знову атакував Україну дронами-камікадзе. До Львівщини долетіли 10 «Шахедів». Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.
Повітряне командування «Захід» на Львівщині спрацювало стовідсотково. Влучань в об‘єкти немає. Жертв чи постраждалих також.
«Дякую нашим захисникам і захисницям на різних напрямках, які відвернули загрозу. Окремо дякую жителям області, які дотрималися інформаційної гігієни і не публікували своїх здогадок, бо це могло допомогти ворогу», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ «Шахедами» у кілька хвиль. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.
Дрон також було знищено над Чернівецькою областю. У Хотинському районі, де впали уламки збитого вночі ворожого безпілотника, сталося знеструмлення.
Нагадаємо, що загалом вночі було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Усі вони знищені.
Коментарі — 0