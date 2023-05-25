Львівщину вночі атакували 10 «Шахедів»

Повітряне командування «Захід» спрацювало стовідсотково

Уночі ворог знову атакував Україну дронами-камікадзе. До Львівщини долетіли 10 «Шахедів». Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

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Повітряне командування «Захід» на Львівщині спрацювало стовідсотково. Влучань в об‘єкти немає. Жертв чи постраждалих також.

«Дякую нашим захисникам і захисницям на різних напрямках, які відвернули загрозу. Окремо дякую жителям області, які дотрималися інформаційної гігієни і не публікували своїх здогадок, бо це могло допомогти ворогу», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Київ «Шахедами» у кілька хвиль. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.

Дрон також було знищено над Чернівецькою областю. У Хотинському районі, де впали уламки збитого вночі ворожого безпілотника, сталося знеструмлення.

Нагадаємо, що загалом вночі було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Усі вони знищені.