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На Львівщині медики виявили у дітей незвичні ускладнення Covid-19

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Львівщині медики виявили у дітей незвичні ускладнення Covid-19
Ще не до кінця відомо, якими будуть наслідки пандемії коронавірусу для людей, які перехворіли на Covid-19
фото ілюстративне

Рідкісне захворювання зустрічається у 1 на 15 тисяч дітей

У львівському «Охматдиті» збільшується кількість пацієнтів із незвичайними наслідками перенесеного Covid-19. Протягом останніх кількох місяців лікарі зіткнулися з таким ускладненням хвороби як лімфоторакс. Про це повідомляє Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит».

«Колись ми не мали таких ускладнень, тому вирішили про це написати. Поступають дітки, які не мали до того ні операцій, ні втручань інших, які можуть таке провокувати. Зараз ми діагностуємо у маленьких дітей до 1 року тромби, тобто був Covid-19 у них. Це незвичні стани. Раніше такого ми не мали. Наразі у моїй практиці вже було двоє таких діток, у яких ми виявили на фоні Covid-19 такий діагноз», – розповів завідувач хірургічного відділення Олег Ленів.

Лімфоторакс – це наявність вільної лімфатичної рідини у грудній клітці, яка витікає при пошкодженні лімфатичних судин. Таке захворювання зустрічається у 1 на 15 тисяч дітей.

Водночас директор комунального некомерційного підприємства Львівська обласна клінічна лікарня Дмитро Квіт наголосив, що ще не до кінця відомо, якими будуть наслідки пандемії коронавірусу для людей, які перехворіли на Covid-19.

«Ця замітка наших медиків про наслідок Covid-19, який ще, по суті, не був вивчений. Щоб у шестимісячних дітей були тромбози центральних магістральних кровоносних судин з наслідками, щоб у восьмирічного хлопчика був такий важкий міокардит, що треба було ставити тимчасовий кардіостимулятор, бо саме серце було не в стані виробляти імпульси, – це унікальні речі», – зауважив він.

Нагадаємо, 5 травня ВООЗ скасувала надзвичайний стан через Covid-19.

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Теги: коронавірус Львівщина діти хвороби

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