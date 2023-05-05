На Львівщині громада відклала демонтаж радянського пам’ятника: незвична причина

За словами секретаря робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА, щоб знести пам'ятник треба чекати осені

У селі Брюховичі Перемишлянської громади на Львівщині не можуть знести радянський пам’ятник через лелече гніздо, розташоване зверху. Про це повідомляє Zaxid.net.

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За словами секретаря робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА Анни Герич, ініціативна група змушена чекати осені, коли птахи відлетять у вирій.

«Десь в червні будуть лелеченята. Треба чекати осені, коли птахи полетять у вирій. Тоді гніздо можна помістити на автомобільне колесо і перенести на дерево. Зараз гніздо прикріплене до тієї фігури, оббивати її не можна», – пояснила Анна Герич.

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Радянський пам’ятник у Брюховичах – це бетонна фігура Матері-Батьківщини, над нею є дві гуски, а зверху на скульптурі – звите гніздо живих птахів. Поруч на основі є напис «Ніхто не забутий і ніщо не забуте» та вигравіювані прізвища загиблих у Другій світовій війні.

Перемишлянська громада на Львівщині – одна з тих, хто має найбільшу кількість радянських пам’ятників – дев’ять. Місцева рада ще навіть не прийняла рішення щодо їхнього демонтажу. Попри це у четвер, 4 травня, один з них демонтували – у селі Костенів. На ньому досі був напис «громадянам, які загинули від рук українських буржуазних націоналістів» і який вшановував радянський окупаційний режим. На його місці мешканці планують встановити хрест у пам’ять про загиблих українських Героїв. Поруч вже облаштоване місце вшанування Героїв Небесної Сотні та односельця, який загинув під час російсько-української війни.

Загалом на Львівщині робоча група з питань декомунізації нарахувала ще 160 пам’ятників-символів радянського режиму. До кінця року їх планують демонтувати.

Нагадаємо, Київрада ухвалила рішення про усунення з публічного простору переліку бюстів, меморіальних об'єктів і пам'ятників, пов'язаних з Росією та радянським минулим, проте деякі з них складно прибрати, адже вони мають статус пам’яток національного чи місцевого значення – наприклад, перед усуненням пам'ятників Чкалову та Ватутіну тривала довга бюрократична процедура. Особливий випадок з пам'ятником Щорсу на бульварі Шевченка, оскільки це пам'ятка монументального мистецтва, внесена до Переліку об’єктів культурної спадщини національного значення.

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Також Верховна Рада нещодавно ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України». Один з авторів законопроєкту, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування, «слуга народу» Віталій Безгін розповів «Главкому», де братимуть гроші на деколонізацію. Адже у пояснювальній записці до законопроекту вказано, що його реалізація не потребуватиме видатків з держбюджету.