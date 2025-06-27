Росія змінила тактику обстрілів: у чому тепер загроза

РФ планує збільшити кількість «шахедів» для атак, але Україна збільшує кількість перехоплювачів

Росія відійшла від стратегії масованих обстрілів, тепер російські терористи замінили крилаті ракети на «шахеди» та інші БпЛА. Про це сказав керівник ЦПД Андрій Коваленко в коментарі 24 Каналу, передає «Главком».

Наразі все частіше застосовується так звана «ройова атака» дронів – коли одночасно запускається велика кількість безпілотників типу «шахед», які кружляють навколо певного міста або об’єкта.

Такі дії мають кілька цілей: відволікання українських систем протиповітряної оборони, виявлення вразливих місць та створення хаосу в повітрі. Після цього по цій самій території може бути завдано удару балістичною ракетою, що має набагато більшу руйнівну силу та складніше перехоплюється.

Також Коваленко зазначив, що Росія планує нарощувати кількість таких «шахедів» у своїх арсеналах, щоб збільшити інтенсивність атак. Проте Україна теж не стоїть на місці – активно розширюється система перехоплення повітряних цілей.

Керівник ЦПД розповів, що вже з минулого року з’являлася інформація про дистанційне керування деякими «Шахедами» з території Росії. Це означає, що оператори, перебуваючи в РФ, можуть у реальному часі скеровувати дрони до цілей. Втім, така практика не стала масовою.

Нагадаємо, російська армія змінює тактик повітряних ударів, а також постійно модернізує свою техніку, тому протидіяти їм українській протиповітряній обороні часом складно.

До слова, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Зазначається, що з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис дронів. А у 2024 році, за то же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.