Атака на Харків: п’ятеро загиблих та 16 постраждалих, серед яких діти (оновлено)
Наймолодший потерпілий – хлопчик, якому два роки
Внаслідок ворожих ударів БпЛА по Харкову постраждало 16 людей, серед них чотири дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.
12 червня у період орієнтовно з 01:40 до 03:10 окупанти вчергове здійснили масовану атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами були три райони міста.
❗️Харків атаковано БпЛА: є поранені, сталися пожежі
Вночі ворог атакував Харків безпілотниками. Пожежі спалахнули в Салтівському, Слобідському та Шевченківському района міста — горіли будинки, магазини, авто.
Постраждали 14 людей, серед них 4 дитини. pic.twitter.com/IPpQvTrSlI
У Салтівському районі зафіксовано влучання по багатоквартирному житловому будинку. Пошкоджено понад 10 авто.
Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 16 людей, серед яких четверо дітей. Наймолодший потерпілий – хлопчик, якому два роки. З пораненням його доставили до лікарні.
Через удари російських БпЛА у Шевченківському районі міста пошкоджено дві школи, дитячий садок та скління у будинках. Без постраждалих.
У Слобідському районі ворожий безпілотник поцілив у магазин: приміщення зруйновано.
За процесуального керівництва Салтівської, Шевченківської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Оновлено. Очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що станом на 10:12 рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова.
Нагадаємо, у ніч проти 12 червня російські терористи атакували Україну 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
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