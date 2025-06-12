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Атака на Харків: п’ятеро загиблих та 16 постраждалих, серед яких діти (оновлено)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атака на Харків: п’ятеро загиблих та 16 постраждалих, серед яких діти (оновлено)
Орієнтовно з 01:40 до 03:10 окупанти вчергове здійснили масовану атаку безпілотниками по Харкову
фото: Офіс генпрокурора

Наймолодший потерпілий – хлопчик, якому два роки

Внаслідок ворожих ударів БпЛА по Харкову постраждало 16 людей, серед них чотири дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

12 червня у період орієнтовно з 01:40 до 03:10 окупанти вчергове здійснили масовану атаку безпілотниками по Харкову. Під ударами були три райони міста.

У Салтівському районі зафіксовано влучання по багатоквартирному житловому будинку. Пошкоджено понад 10 авто.
Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 16 людей, серед яких четверо дітей. Наймолодший потерпілий – хлопчик, якому два роки. З пораненням його доставили до лікарні.

Атака на Харків: п’ятеро загиблих та 16 постраждалих, серед яких діти (оновлено) фото 1
Атака на Харків: п’ятеро загиблих та 16 постраждалих, серед яких діти (оновлено) фото 2
Атака на Харків: п’ятеро загиблих та 16 постраждалих, серед яких діти (оновлено) фото 3

Через удари російських БпЛА у Шевченківському районі міста пошкоджено дві школи, дитячий садок та скління у будинках. Без постраждалих.

У Слобідському районі ворожий безпілотник поцілив у магазин: приміщення зруйновано.

Атака на Харків: п’ятеро загиблих та 16 постраждалих, серед яких діти (оновлено) фото 4
Атака на Харків: п’ятеро загиблих та 16 постраждалих, серед яких діти (оновлено) фото 5

За процесуального керівництва Салтівської, Шевченківської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Оновлено. Очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що станом на 10:12 рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова. 

Нагадаємо, у ніч проти 12 червня російські терористи атакували Україну 63-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Теги: Харків окупанти війна ракета дрон

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