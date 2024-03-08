Що допомогло ЗСУ знищити винищувачі РФ: The Telegraph назвала зброю

За два місяці 2024 року ЗСУ збили до 10 ворожих літаків

Пара чотирикутних пускових установок Patriot, підключених до радарів далекого радіусу дії через радіозв'язок, могла влаштувати засідку на російські літаки на відстані 90 миль (144 км)

За два роки повномасштабної війни українським військовим вдалося збивати російську авіацію за допомогою певного прийому – вони взяли деякі з компонентів з американської ракетної батареї Patriot та об'єднали їх у мобільні групи. Про це пише The Telegraph.

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Пара чотирикутних пускових установок Patriot, підключених до радарів далекого радіусу дії через радіозв'язок, могла влаштувати засідку на російські літаки на відстані 90 миль (144 км). Видання вважає, що саме це дозволило українцям збити декілька російських винищувачів наприкінці минулого року.

23 лютого відбулося знищення російського літака А-50 над Азовським морем сталося за 120 миль (193 кілометри) від лінії фронту, проте ця відстань велика для Patriot. Натомість єдина ракетна система з такою дальністю, яку має Україна, це радянська С-200.

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У 2013 році українські Повітряні сили зняли з експлуатації свої С-200, проте деякі з них повернули минулого року. Проте незрозуміло, які радари орієнтують ці ракети, оскільки оригінальні радянські випромінюють багато енергії, тому вони видають запуск ракети та дають пілотам час для ухилення.

Українці могли знайти хитріший спосіб використання своїх ракет. У лютому 2023 року адміністрація Байдена оголосила про пакет військової допомоги, який включав «обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України». Аналітики сприймають це як реверанс до інтегрованої системи бойового управління армії США — Integrated Battle Command System. Зокрема, це набір процесів, радіоканалів та алгоритмів, що дозволяють майже будь-якому радару і ракеті протиповітряної оборони працювати разом.

«Розробка IBCS ще не повністю завершена, але вона близька. Американці ще не розгорнули жодних основних компонентів IBCS, але поляки зробили це»,– розповіли журналісти.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи знищення російських літаків заявив, що кожен знищений Україною ворожий літак стає для Росії відчутною втратою і ударом по іміджу. Він зауважив, що сім збитих літаків це, безумовно, серйозний удар по іміджу Росії і серйозний аргумент для пілотів – що не варто сунути носа близько до українських кордонів.