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Скільки РФ втратила військових пілотів від повномасштабного вторгнення: названо цифри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скільки РФ втратила військових пілотів від повномасштабного вторгнення: названо цифри
У 2023 році Росія втратила щонайменше 62 військових пілотів
фото ілюстративне

13 військових російських льотчиків у 2023 році загинули на території самої Росії під час заколоту Пригожина

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила щонайменше 216 військових пілотів.  Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, на підготовку кожного пілота потрібно не менш ніж шість років та понад $3 млн. За даними видання, у 2023 році Росія втратила щонайменше 62 військових пілотів.

Ще 13 військових російських льотчиків у 2023 році загинули на території самої Росії під час заколоту ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

За наведеними даними, більше одномоментних втрат російська авіація зазнала тільки в перший день повномасштабного вторгнення в Україну. 

Нагадаємо, російській службі BBC спільно з виданням «Медіазона» та командою волонтерів на основі відкритих джерел вдалося встановити імена 45 123 російських військових, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року. З них щонайменше 6614 – загиблі з жовтня 2023 року по лютий 2024 року, тобто в період, коли російські підрозділи наступали під Авдіївкою та в сусідніх з нею районах Донецької області.

Аналіз некрологів показав, що основне навантаження під час штурму Авдіївки лягло на людей, які потрапили до армії з російських колоній, а також добровольців та мобілізованих. Загальні встановлені журналістами втрати російської сторони за 2023 рік становили 27 906 осіб, що на 57% більше, ніж підтверджені втрати за перший рік повномасштабного вторгнення в Україну (16 044 особи).

Теги: росія авіація армія втрати пілот

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