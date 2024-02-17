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Представник конгресу США повідомив, коли Палата представників розгляне допомогу Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Представник конгресу США повідомив, коли Палата представників розгляне допомогу Україні
Маккол очікує, що після повернення з канікул законодавці Палати спочатку розглядатимуть «ширші» законопроєкти
фото з відкритих джерел

Майк МакКол: «Я не хочу говорити за спікера, але я думаю, що він хоче спочатку пройти через процес виділення асигнувань»

Палата представників США розгляне прохання президента Джо Байдена про виділення Україні додаткових мільярдів доларів допомоги не раніше середини березня. Про це заявив голова Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл МакКол, повідомляє Reuters.

За словами Маккола, він очікує, що після повернення з канікул законодавці Палати спочатку розглядатимуть «ширші» законопроєкти.

«Я не хочу говорити за спікера, але я думаю, що він хоче спочатку пройти через процес виділення асигнувань – що приведе нас до 8 березня – а потім мати справу з додатковою допомогою», – сказав він.

Раніше президент США Джо Байден назвав обурливими дії членів Палати представників, які пішли на двотижневі канікули, не ухваливши допомогу Україні. 

Восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій представили пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $66,3 млрд, намагаючись подолати глухий кут у цьому питанні.  

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

До слова, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні.

Теги: Україна законопроєкт Сенат США президент партії

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