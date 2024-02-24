Раз на рік Україна «звільняє Придністров'я»

Цього разу приводом має стати гіпотетичне «включенням ПМР у склад Росії»

Чи може Росія «погодитись» на включення ПМР у свій склад чи це просто черговий привід для шантажу? А фіг його знає, підвищувати градус ескалації на полі бою Росія не може (бо куди ще?), а ось політично – скільки завгодно. Знову будуть про анексію Молдови мріяти і про Одесу говорити. Це вони можуть.

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Чи має навіть визнання Росію ПМР частиною Росії спонукати нас до якихось дій проти ПМР? Ні. Бо що там РФ визнає своєю територією не змінює головного – Придністров'я це суверенна територія Молдови, нашого партнера і союзника, яка є тимчасово окупованою. Шо робити з ПМР має вирішувати і погоджувати РМ. Не Україна. Не США. Не НАТО. Молдова. Так працює міжнародне право.

Щодо ПМР взагалі немає міжнародного консенсусу. Нам для втручання потрібні схвалення Вашингтону, Бухаресту і НАТО в цілому. Про це мови немає поки що. Україна не має легітимності самостійно вирішувати такі питання.

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Чи підтримує сама Молдова ідею силою ЗАРАЗ вирішити проблему ПМР? Ні. Громадська думка Молдови не налаштована на втручання третіх держав і втягування РМ у відкриту війну. Суспільні настрої РМ – уникнути війни, а не стати її частиною. А знищення ЗСУ російських і проросійських сил в ПМР при схваленні уряду зробить Молдову об’єктом для російських терористичних атак.

Чи готова Молдова до війни і ракетних ударів РФ? Ні. А Україна на 100% не зможе своїм ППО гарантувати Молдові безпеку. А сухопутні сили в ПМР у росіян ні про що.

Щодо загрози ударів з ПМР по України – росіянам важко забезпечити боєздатність своїх сил там. Бо суходолом шлях заблоковано, повітрям – також. Тільки якщо вони прорили тунель під Україною (навряд). Тому загрозу звідти, крім можливих «нальотів», не треба переоцінювати.

Крім того, ідея про те, що якщо ліквідувати ПМР, у нас з'являться додаткові вільні сили – це окремий поганий жарт. Хто – у разі звільнення ПМР – буде забезпечувати правопорядок у самому ПМР, де цілком можливий спротив українським та молдавським силам? Очевидно, теж ЗСУ. Бо у РМ нема таких сил наразі. Бо щоб охороняти кордон від зазіхань з ПМР треба набагато менше людей, ніж для воєнно – поліцейську місії.

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Тепер про те, чому нам особливо нема чого шукати у Придністров'ї. Вже якось писав, що мав змогу вивчати економіку і специфіку роботи ПМР, коли ми з колегами вирішували завдання блокування нелегального експорту українського лому чорних металів на комбінат, який працює в ПМР на російському газі. Вже навіть після 24 лютого. Так би мовити, стратегічний об'єкт економіки «республіки».

У ПМР все настільки специфічно корумповане, що – я в цьому впевнений – ніяких складів у Колбасному вже давно немає. Продане, розпилине, вкрадене. Бо крім корупції треба розуміти, що російський «контингент» у ПМР це не росіяни, це переважно найняті на роботу місцеві, які несуть доволі специфічну «службу», переважно заробляючи контрабандою. В тому числі – контрабандою з Колбасного. І займаються цим вони вже приблизно 30 років.