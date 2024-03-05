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Сергій Таран Політолог

Шпигунський скандал. Росія знову прорахувалася

glavcom.ua
Шольц досі заперечує надання Україні німецьких ракет «Таурус»
фото з відкритих джерел

Як скандал з прослуховуванням руйнує останні табу і страхи німців перед Росією

Наслідком скандалу з прослуховуванням німецьких військових, які обговорювали удари по кримському мосту німецькими крилатими ракетами стало широке обговорення у німецьких ЗМІ проблем безпеки країни, а також заходів, які у Німеччині треба вжити, аби у подальшому убезпечити себе від російських загроз.

І це зовсім не той ефект, на який розраховували у кремлі, коли Симоньян оприлюднювала записи розмов німецьких військових.

Хоча канцлер Шольц досі заперечує надання Україні німецьких ракет «Таурус», саме німецьке суспільство така перспектива вже не дуже лякає. Власне, сама оприлюднена розмова німецьких офіцерів, в якій вони детально обговорюють знищення кримського мосту – тому підтвердження.

А ще недавно у Німеччині було страшно навіть думати про застосування німецької зброї проти росіян. Ще два роки тому у Німеччині було модно говорити, що «ніколи більше» після Другової світової війни з німецької зброї не будуть вбивати росіян. А тепер потроху стає модним говорити, що таки будуть вбивати.

Оприлюднивши секретні розмови німецьких офіцерів російським спецслужбам вдалося зганьбити німецьких «службістів». Однак вони не змогли прорахувати, що подальший скандал з цього приводу руйнуватиме останні табу і страхи німців перед Росією.

І тим самим – наближатиме надання Україні дуже потрібних зараз далекобійних ракет.

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Джерело
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Теги: росія Німеччина шпигун скандал Україна Олаф Шольц

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Сергій Таран

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