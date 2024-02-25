Стефанчук розповів, коли Верховна Рада може розглянути законопроєкт про мобілізацію

Наразі документ опрацює Комітет з питань нацбезпеки та оборони

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що внесе законопроєкт про мобілізацію на розгляд парламенту, щойно його опрацює Комітет з питань нацбезпеки та оборони та будуть розглянуті всі правки. Про це він сказав у кулуарах форуму «Україна. Рік 2024», пише hromadske.

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«Чотири тисячі правок. Він (законопроєкт, – ред.) зараз перебуває в Комітеті. Як тільки буде завершений розгляд в Комітеті, він буде внесений до парламенту», – зазначив Стефанчук.

Він додав, що поки навіть невідомо, які правки в цілому є, їх наразі лише зводять в Комітеті.

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«До 21-го вносилися правки. От вони внеслися, і далі ми будемо дивитися, коли Комітет буде готовий, закон буде внесений (на розгляд парламенту, – ред.). Чотири тисячі правок, і всі вони повинні бути розглянуті Комітетом», – резюмував Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, що 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що профільний комітет Ради буде доопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, прийнятий в першому читанні, оскільки «питання до нього є у всіх».