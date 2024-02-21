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ЗСУ збили сім ворожих літаків. Ігнат пояснив, як це впливає на Росію

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ збили сім ворожих літаків. Ігнат пояснив, як це впливає на Росію
Кожен знищений борт літака для Росії – відчутна втрата
фото ілюстративне

За останні декілька днів Повітряні сили України знищили сім російських літаків

Кожен знищений Україною ворожий літак стає для Росії відчутною втратою і ударом по іміджу. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи знищення російських літаків, в ефірі телемарафону.

«Кожен знищений борт літака для Росії – відчутна втрата. По-перше, це пілоти. По-друге, це сучасна техніка, яка нас постійно атакує, використовуючи нові ракети та інші засоби ураження», – сказав Ігнат. 

Він зауважив, що сім збитих літаків це, безумовно, серйозний удар по іміджу Росії і серйозний аргумент для пілотів – що не варто сунути носа близько до українських кордонів. 

«Як бачите довелося кремлівському диктатору рятувати ситуацію. Він подарував ПКС Росії ікону, яка повинна їх врятувати від зенітних керованих ракет», – зазначив Юрій Ігнат, висміявши вчинок російського диктатора.

Зазначимо, ЗСУ за останні три дні збили шість російських винищувачів, у тому числі винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35. Сьомий літак – бомбардувальник Су-34 було збито вранці 21 лютого.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін подарував головному командуванню Повітряно-космічних сил РФ копію ікони «Спас Нерукотворний» після того, як країна-агресорка втратила сім літаків лише за тиждень.

Як раніше повідомлялося, 21 лютого Збройні сили України знищили ще один російський винищувач Су-34. Командувач Повітряних Сил Микола Олещук розповів, що російському льотчику пощастило і він вижив, на відміну від екіпажу.

Зранку 19 лютого українські захисники збили два російські літаки – один винищувач-бомбардувальник Су-34 і один винищувач Су-35С.

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Теги: літак Юрій Ігнат путін винищувач

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