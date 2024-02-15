День кіберспорту в Україні. Які свята відзначаємо 15 лютого

Сьогодні, якщо йдете у гості, заборонено приходити без подарунків

15 лютого, День кіберспорту в Україні, Міжнародний день антропології, День святкування самотності, Всесвітній день комп'ютера, Міжнародний день дітей, які хворі на рак. Віряни вшановують пам'ять апостола від 70 Онисима.

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День кіберспорту в Україні

В Україні 15 лютого відзначається унікальне спортивне свято – День кіберспорту. Цей день присвячений світу змагальних ігор, де поля битв є цифровими, а спортсмени орудують мишами та клавіатурами. Кіберспорт, або кіберспорт, вийшов за межі традиційних ігор і став глобальним явищем, і Україна не є винятком у прийнятті цієї сучасної форми змагань. Нам відомо про дві дати протягом року присвячені кіберспорту в Україні.

День кіберспорту – це не просто визнання досягнень окремих геймерів чи команд, це свято всієї кіберспортивної екосистеми України. У цей день відбуваються презентації, прес-конференції та змагання з грошовими призами, що підкреслюють динаміку та потенціал кіберспорту в країні. Це також день, коли друзі та сім’ї кіберспортсменів можуть висловити свою підтримку та вдячність за відданість та майстерність геймерів.

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Міжнародний день антропології

Щороку в третій четвер лютого відзначається Міжнародний день антропології (World Anthropology Day).

Американська антропологічна асоціація (ААА) у 2015 році ініціювала святкування Національного дня антропології. За рік свято змінило назву на Міжнародний день, бо ця наука важлива для всього людства. Вивчення біологічної природи та походження людини, її фізичних особливостей, що виникли внаслідок розвитку у різних географічних умовах, допомагає краще зрозуміти сучасний світ. Мета антропологів – вивчення людей, їх різноманіття, самобутності, суспільств та поведінки.

Антропологія – це і культура, і біологія, й археологія. Поєднання цих знань дає осмислення, як та чи інакша поведінка людей впливає на соціально-культурне середовище.

Міжнародний день дітей хворих на рак

15 лютого кожного року вся планета відзначає важливу міжнародну подію – Міжнародний день дітей, хворих на рак або Міжнародний день боротьби з дитячим раком (International Childhood Cancer Day). Міжнародний день боротьби з дитячим раком є результатом спільних зусиль усього світу, спрямованих на підвищення обізнаності та сприяння більшому визнанню і розумінню боротьби, з якою стикаються діти й підлітки, хворі на рак, а також ті, хто вижив, і їхні сім’ї. Міжнародний день дітей, хворих на рак підкреслює необхідність рівного доступу до лікування та догляду для всіх дітей, які борються з раком, незалежно від їхнього місця проживання.

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Заснований у 2002 році Міжнародною організацією проти дитячого раку, цей щорічний захід є дітищем широкої глобальної коаліції. До цієї мережі входять 183 батьківські організації, асоціації людей, які пережили дитячий рак, групи підтримки та онкологічні товариства, що охоплюють понад 94 країни на п’яти континентах.

Міжнародний день боротьби з дитячим раком ґрунтується на фундаментальному принципі Міжнародної організації з боротьби з дитячим раком: кожна дитина, хвора на рак, має право на найвищий рівень медичної та психосоціальної допомоги, незалежно від її національності, етнічної приналежності, фінансових можливостей чи соціального статусу.

Всесвітній день комп’ютера

Щорічно 15 лютого увесь світ відзначає Всесвітній день комп’ютера (World Computer Day) – електронно-обчислювальної машини, без якої неможливо уявити життя сучасної людини.

Дата святкування обрана на честь створення першого електронного комп’ютера (він отримав назву ENIAC), який ввели до ладу 15 лютого 1946 року. ENIAC розробили спеціально для армії, а саме – для обрахунку балістичних таблиць.

Всесвітній день комп’ютера – це всесвітнє святкування позитивних переваг комп’ютерів, яке відзначається щороку. ENIAC – перший у світі повністю електронний, програмований комп’ютер.

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День святкування самотності

На противагу Дню закоханих, що заведено відзначати разом зі своєю парою 14 лютого, було створено День самотності.

Святкування проводиться 15 лютого для людей, які не мають партнера для романтичних стосунків та змушені відчувати себе ніяково на День Святого Валентина. Це неофіційне свято знайшло відгук у багатьох серцях, адже не кожен може знайти кохання з різних причин.

Яке сьогодні релігійне свято

15 лютого в церковному календарі – день пам’яті апостола від 70 Онисима. Він був рабом благочестивого мужа Филимона у місті Коласи. Якось Онисим не послухався господаря, злякався його осуду і втік до Рима, де зустрівся із апостолом Павлом. Після проповіді Онисим увірував в Ісуса Христа і охрестився. Згодом Павло написав до Филимона послання, в якому просив пробачити раба. Онисим багато подорожував з апостолом, проповідував християнство.

Що не можна робити цього дня

Якщо йдете у гості, заборонено приходити без подарунків.

Небажано виносити з дому меблі.

Не рекомендується переїжджати на нове місце.

Народні прикмети і традиції

Багато води на дорогах і сніг вже майже розстанув – до хорошого сінокосу;

На небі багато зірок – буде приплід здорових і сильних ягнят;

Вітер дме зі східної сторони – влітку буде багато піщаних бур;

Захід червоного кольору прогнозує хуртовину;

Повний та яскравий Місяць – до холодної погоди.

Пам’ятні події 15 лютого

399 рік до н. е. – Сократа засуджують до смертної кари;

1113 рік – буллою Pie postulatio voluntatis папа Пасхалій II офіційно визнає Орден Госпітальєрів;

1574 рік – у Львові Іван Федоров видає найдавнішу збережену друковану книгу на сучасних українських землях – «Апостол»;

1686 рік – у Парижі відбувається прем'єра опери Жана Батіста Люллі «Арміда»;

1864 рік – засновують пивоварну компанію Heineken;

1893 рік – у Будапешті починає працювати перша у світі «телефонна газета» Telefon Hírmondó, перший приклад електронного радіомовлення;

1897 рік – Карл Фердинанд Браун публікує опис винайденої ним катодно-променевої трубки;

1907 рік – відчиняє двері Вінницька публічна бібліотека ім. Гоголя, зараз – Вінницька ОУНБ імені К. А. Тімірязєва;

1913 рік – у Нью-Йорку відкривається перша виставка авангардного мистецтва;

1919 рік – Українська Національна Рада ЗУНР ухвалює закон про вживання української мови у державних установах;

1920 рік – в Золотоноші під час Першого Зимового походу відбувається бій Кінного полку Чорних Запорожців Армії УНР з більшовиками;

1922 рік – Ґульєльмо Марконі розпочинає регулярну трансляцію радіопередач із Ессекса (Англія);

1926 рік – виголошують найдовшу в історії парламентську промову (депутат Мартінсон у парламенті Естонії, 11 годин);

1931 рік – виходить перший фільм про Дракулу;

1939 рік – в обласному етері новоствореної Запорізької області вперше звучать позивні «Радіо Запоріжжя»

1946 рік – Пенсильванський університет оголошує про створення першої у світі ЕОМ – ENIAC;

1969 рік – Роберт Едвардс із Фізіологічної лабораторії Кембриджського університету вперше здійснює штучне запліднення людської яйцеклітини;

1971 рік – Велика Британія та Ірландія приводять свої валюти до десяткової системи (скасовані шилінги);

2003 рік – початок протестів проти вторгнення коаліційних сил до Іраку.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Онисим, Опанас, Арсен, Єфросинія.