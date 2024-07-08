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Що сповільнило наступ росіян на Харківщині? Відповідь The Washington Post

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Що сповільнило наступ росіян на Харківщині? Відповідь The Washington Post
Українські атаки на лінії постачання РФ призупинили наступ на Харківщині
фото з відкритих джерел

Росія стикається із труднощами у забезпеченні достатньої кількості маршрутів постачання для задоволення потреб своїх військ

Атаки ЗСУ на лінії постачання окупантів призвели до браку їжі, води та боєприпасів у російських підрозділів у Харківській області. Це призупинило наступ в регіоні. Про це пише The Washington Post із посиланням на українських польових командирів, які поділилися перехопленими радіо- та телефонних розмов, а також результатами допитів російських військовополонених.

Як пише WP, перехоплення свідчать, що Росія зараз стикається зі значними труднощами у забезпеченні достатньої кількості маршрутів постачання для задоволення основних потреб своїх військ. 

У розшифровці однієї радіорозмови, перехопленої в червні і переданої The Washington Post, російський солдат наказує іншому солдату переконатися, що прибулі війська, відповідальні за перевезення вантажів, розуміють, що існує гостра нестача їжі і води.

Ще в одному з повідомлень окупант розповів своїм батькам, що він перебуває поблизу Липців, де його підрозділ втратив кількох людей, а в нього закінчилася їжа.

Український солдат Дмитро, відповідальний за моніторинг російських комунікацій, розповів, що раніше російські солдати використовували мотоцикли і баггі для постачання. Але після того, як Україна, використовуючи безпілотники, замінувала дороги і підбила машини постачання, російські солдати пересуваються переважно пішки.

Через постійне українське спостереження російські війська пересуваються короткими групами, часто ховаються в укриттях, тому подорож у якихось 8 км за їжею і водою може зайняти три дні або більше.

«Якщо ми перервемо маршрути, якими вони користуються для продовольства та припасів, нам не потрібно буде йти в атаку — вони просто покинуть позиції», – каже Дмитро.

Солдат 57-ї української бригади Андрій Щербина розповів, що з перехоплених розмов зрозумів, що російські військові обмежують споживання води, випиваючи лише по 250 мл.

Окрім того, начальник штабу 13 бригади Нацгвардії України полковник Максим Голубок заявив, що після того, як США зняли обмеження на ураження цілей на кордоні, Росія перестала зосереджувати великі угруповання військ у прикордонній зоні та відвела частину артилерійських систем, щоб захистити їх.

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно просунулися на північний захід від Глибокого, контратакуючи в районі. 

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Теги: росія військові Харківщина солдат перехоплення наступ обмеження

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