Головна Світ Політика
search button user button menu button

Південна Корея затримала вантажне судно, яке прямувало з Росії до Китаю – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Південна Корея затримала вантажне судно, яке прямувало з Росії до Китаю – ЗМІ
Зараз судно стоїть на якірній стоянці в Пусані на південно-східному узбережжі країни
фото: Yonhap

Це вже друге затримання кораблів Південною Кореєю за рік 

Південна Корея затримала вантажне судно біля Корейської протоки за підозрою в порушенні санкцій Ради безпеки ООН проти Північної Кореї. Про це повідомляє Yonhap із посилання на джерела.

У виданні зазначають, що 2900-тонне вантажне судно під іноземним прапором, яке перевозило вугілля та залізну руду з 10 членами екіпажу, прямувало з Росії до Китаю через Північну Корею.

Зараз судно стоїть на якірній стоянці в Пусані на південно-східному узбережжі країни.

До слова, наприкінці березня ще одне 3000-тонне вантажне судно Deyi, яке прямувало до російського Владивостока, було затримано у водах біля Йосу, уздовж південного узбережжя, за аналогічними підозрами. Корабель також на даний момент стоїть на якірній стоянці в порту Пусан з капітаном та іншою командою на борту.

Нагадаємо, південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як десятки військових КНДР ненадовго перейшли на територію Південної Кореї. Про це пише Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Це стало другим порушенням кордону з боку Північної Кореї менш ніж за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня. Представник Об’єднаного комітету заявив, що інцидент, схоже, був випадковим.

До слова, у Південній Кореї відновили трансляцію пропагандистських аудіозвернень у прикордонних районах. Крізь гучномовці лунають заклики, спрямовані проти комуністичного режиму КНДР, з боку якої нещодавно прилетіло понад 1000 повітряних кульок, наповнених сміттям і гноєм, нагадує The Associated Press.

Читайте також:

Теги: Південна Корея вугілля санкції росія Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Більша частина коштів піде на військову підтримку України
Євросоюз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів РФ
21 травня, 13:51
На протязі наступних 10 років рівень продажу газу до ЄС становитиме третину від довоєнного
«Газпром» не оговтається від втрати європейського ринку до 2035 року – Financial Times
5 червня, 19:38
Звільнені з полону жінки розповідають про приниження та негуманні умови утримання
Стало відомо, скільки українських жінок перебувають у російському полоні
24 травня, 22:35
Через Монголію у Росію ввозяться товари з Китаю та Японії
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
4 червня, 16:17
Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу Росії
ISW: Дозвіл США бити по РФ скоротив площу безпечного простору агресора на 16%
10 червня, 06:19
«Справа Василя Стуса»
Справа Стуса: чи залишилося щось засекреченим? Архів СБУ дав відповідь
11 червня, 03:53
«Я чіпляюся за думку, що мій чоловік досі живий... це те, що мене тримає. Якби я могла надіслати йому повідомлення, це було б просто те, що я люблю його», – Світлана
Українці приїхали на Саміт миру, щоб розповісти про зниклих рідних
15 червня, 18:30
Росія намагалася підірвати мету Глобального саміту миру й зосередити всі розмови на своїй відсутності
ISW про «мирну пропозицію» Путіна: Кремль частково досягнув бажаного
16 червня, 09:39
Ігнаціо Кассіс має намір обговорити з Росією підсумки конференції у Швейцарії
Швейцарія обговорить з РФ підсумки Глобального саміту миру
16 червня, 22:27

Політика

Південна Корея затримала вантажне судно, яке прямувало з Росії до Китаю – ЗМІ
Південна Корея затримала вантажне судно, яке прямувало з Росії до Китаю – ЗМІ
Генсек НАТО пояснив, яке значення має договір Росії з Північною Кореєю
Генсек НАТО пояснив, яке значення має договір Росії з Північною Кореєю
«Не збираємося втручатись»: Аргентина відмовляється надавати військову допомогу Україні
«Не збираємося втручатись»: Аргентина відмовляється надавати військову допомогу Україні
Американський тимчасовий причал на узбережжі Гази провалив свою місію – NYT
Американський тимчасовий причал на узбережжі Гази провалив свою місію – NYT
Дві країни «Великої сімки» посварилися через Україну – The Telegraph
Дві країни «Великої сімки» посварилися через Україну – The Telegraph
США заявили про знищення високопосадовця ІДІЛ
США заявили про знищення високопосадовця ІДІЛ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
12K
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
7392
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7009
Корейський чиновник вигнав путінських міністрів із зали засідань (відео)
6557
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
3577
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»

Новини

Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
Вчора, 19:48
Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Вчора, 14:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua