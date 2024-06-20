Південна Корея затримала вантажне судно, яке прямувало з Росії до Китаю – ЗМІ

Зараз судно стоїть на якірній стоянці в Пусані на південно-східному узбережжі країни

Це вже друге затримання кораблів Південною Кореєю за рік

Південна Корея затримала вантажне судно біля Корейської протоки за підозрою в порушенні санкцій Ради безпеки ООН проти Північної Кореї. Про це повідомляє Yonhap із посилання на джерела.

У виданні зазначають, що 2900-тонне вантажне судно під іноземним прапором, яке перевозило вугілля та залізну руду з 10 членами екіпажу, прямувало з Росії до Китаю через Північну Корею.

Зараз судно стоїть на якірній стоянці в Пусані на південно-східному узбережжі країни.

До слова, наприкінці березня ще одне 3000-тонне вантажне судно Deyi, яке прямувало до російського Владивостока, було затримано у водах біля Йосу, уздовж південного узбережжя, за аналогічними підозрами. Корабель також на даний момент стоїть на якірній стоянці в порту Пусан з капітаном та іншою командою на борту.

Нагадаємо, південнокорейські військові здійснили попереджувальні постріли після того, як десятки військових КНДР ненадовго перейшли на територію Південної Кореї. Про це пише Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї. Це стало другим порушенням кордону з боку Північної Кореї менш ніж за два тижні після аналогічного інциденту 9 червня. Представник Об’єднаного комітету заявив, що інцидент, схоже, був випадковим.

До слова, у Південній Кореї відновили трансляцію пропагандистських аудіозвернень у прикордонних районах. Крізь гучномовці лунають заклики, спрямовані проти комуністичного режиму КНДР, з боку якої нещодавно прилетіло понад 1000 повітряних кульок, наповнених сміттям і гноєм, нагадує The Associated Press.