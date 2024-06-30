Сержант 3 ОШБр отримав під Авдіївкою сім кульових поранень і дивом вижив

Боєць із позивним Свист розповів про важкий бій

Сержант 3-ї окремої штурмової бригади з позивним Свист розповів у інтерв’ю Tsn.ua про бій у Авдіївці, де отримав сім кульових поранень і дивом вижив.

За словами воїна, це сталося, коли ворог закинув до них у будинок гранату.

«Коли залітає граната, у тебе немає часу на те, щоб шукати автомат, де там що. Після того, як вона вибухнула, я чую, що з іншого кінця підвалу ведеться вогонь прямо по мені, а я без автомата. І я думаю, що робити? Лежати – немає в цьому сенсу… зараз підійде і дострелить мене. Встаю і біжу. Поки біжу, мені в руку прилітає куля, в живіт. Я добігаю далі, в надії, що там хоч якийсь автомат. По сходах наверх не вибігти, тому що там наші перестрілюються з ворогом. І дивлюся, що стоять ще декілька наших хлопців, теж всі без автоматів, тому що все в укриття сховали», – каже Свист.

Тоді до військових без зброї в кількох метрах вийшов російський солдат із автоматом.

«І я розумію, що ми зараз загинемо, треба щось робити, хоча б якось його заговорити. Нас багато все-таки, а він один, але він з автоматом. Я кажу: «Ми здаємося, нащо воно тобі треба, не пали гарячку». А він: «Ні, я в такі ігри не граю», і стріляє в черево і в живіт. І в цей момент, поки я його заговорював, один з хлопців нащупав автомат. І оце в мене ворог стріляє, і я тільки бачу, як хлопець дістає автомат. Це так чітко було, секунда справи. Не кожен так зможе військовий. Він його вбив. Після того я стою, в мене сім кульових поранень на той момент, і перше, що я думаю – треба автомат якийсь знайти», – розповів військовий.

Нагадаємо, дві доби довелося пройти з пораненнями кінцівок і кулею в серці військовослужбовцю на позивний Туз із Дніпропетровщини, допоки його не евакуювали. Поранення чоловік отримав при звільненні села Роботине на Запоріжжі.