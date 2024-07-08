ЗСУ просунулися на Харківському напрямку: аналіз ISW

Окупанти просуваються на кількох напрямках

ЗСУ нещодавно просунулися на північний захід від Глибокого, контратакуючи в районі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська нещодавно просунулися на північ від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північний захід від Глибокого, контратакуючи в районі. Російські блогери стверджували, що українські війська регулярно контратакують поблизу Глибокого і що українські сили наступали під Глибоким з південного заходу.

Повідомляється, що 7 липня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Макіївки, в межах Піщаного і до 3,05 кілометрів у ширину та 3,25 кілометрів у глибину на південь від Табаївки та на захід від Крохмального. Однак ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Російські війська 7 липня продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Окупанти продовжували наступальні дії на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки.

Загарбники 7 липня продовжили наступ у районі Часового Яру і, ймовірно, просунулися до східного берега Сіверсько-Донецько-Донбаського каналу в межах Часового Яру. Українська бригада, яка діяла в районі Часового Яру, 6 липня заявила, що канал Сіверський-Донець Донбасу став фактичною лінією зіткнення в Часовому Яру.

Російські сили нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 липня, показують, що росіяни нещодавно просунулися на півдні Північного. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Дружби (на схід від Торецька) і далі в межах південного та південно-західного Нью-Йорка (на південь від Торецька).

Повідомляється, що 7 липня російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російські війська захопили Євгенівку і просунулися на захід до Новоселівки Першої, хоча ISW не знайшов підтвердження цих заяв.

Російські війська продовжували наземні атаки на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бойові дії тривали на заході Запорізької області, зокрема біля Роботиного, Новоандріївки, Вербового та Малої Токмачки. 7 липня на лівому березі Херсонської області тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.