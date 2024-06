Громадянська війна у Франції і страх щодо України: нові заяви Макрона

Фото: Faces Of The World, Flickr

Французи побоюються, що внаслідок підтримки Парижем Києва, війна може перейти і на їхню територію

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував опозиційні блоки National Rally (праворадикальна націоналістична політична партія) і La France insoumise (лівопопулістська політсила). Він вважає, що їхні програми, що відображають крайнощі з обох боків, ведуть суспільство «до громадянської війни». Таке бачення він висловив у подкасті Génération Do It Yourself. Політик зробив цю заяву менше ніж за тиждень до першого туру парламентських виборів, які мають відбутися в неділю, 30 червня, передає FranceInfo.

Варто зауважити, що автор подкасту Метью Стефані в одному з екстрактів з програми не оминає і ремарки щодо України. Блогер зізнається, що якось спитав одного свого підписника, що б той спитав у президента, якби мав таку нагоду.

На що той відповів, що «його лякає питання щодо України». Підписник зазначає, що Путін божевільний, з ним можна не розмовляти. Але чи не підливає масла у вогонь те, що Франція обрала шлях допомаги Києву. Блогер зізнається: чоловік, з яким йому випала розмова, боїться війни у Франції.

Ось що на це відповів Макрон:

«Я добре розумію (такі побоювання) і думаю, що він – далеко не один такий. Але я не думаю, що війна переходить на нашу землю, я хочу його заспокоїти. Через те, що ми роздумуємо над українським завтра…

Але те, що зараз відбувається в Україні, яка розташована за 1500 км. від нашого кордону – це не кінець світу. Це також майбутнє Європи та наша безпека. Тому якщо ми не зробимо того, що ми робимо зараз, а спільно ми надсилаємо певний меседж, то Росія не зупиниться на досягнутому».

Повертаючись до загрози громадянської війни всередині своєї країни, Макрон у своїй критиці обох сторін зазначив про National Rally (партію «Національний фронт»):

«Крайні праві… зводять людей суто до релігії чи походження, роз’єднують і штовхають до громадянської війни».

В той же час він підтвердив, що La France insoumise запропонувала «форму комунітаризму... трохи електоральну… але за цим також стоїть громадянська війна, тому що це, перш за все, відправлення людей назад виключно до їхньої приналежності, релігійної чи групової».