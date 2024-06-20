Росія не збирається наступати на Харків? Путін здивував новими заявами

Диктатор наполягає, що Москва не вестиме перемовин з Києвом за умови виведення військ РФ з України

Диктатор у В'єтнамі заявив, що російські війська, які почали наступ на Харківщині, насправді не планують наближатись до Харкова

Російський диктатор Володимир Путін, попри новий наступ окупантів у Харківській області, заявив війська РФ нібито не планують наближатись до Харкова. Про це президент РФ сказав під час пресконференції у В'єтнамі.

Диктатор заявив, що Харківський напрямок є тактичним для російських військових. Водночас він вкотре попередив, що спроби ЗСУ видавити російських загарбників з-під Харкова дорого обійдуться Україні.

«Спроби Києва видавити ЗС РФ з-під Харкова будь-якою ціною дорого йому коштуватимуть....У Росії немає планів підходити до Харкова», – сказав Путін.

Також Путін вчергове заявив, що Росія нібито готова до мирних перемовин, але їх умови залежатимуть від ситуації.

«Пропозиції РФ щодо врегулювання в Україні не діятимуть вічно. Умови Росії щодо врегулювання в Україні будуть змінюватися залежно від ситуації на лінії зіткнення», – заявив диктатор.

Раніше повідомлялося, що сотні російських загарбників опинилися в оточенні на Вовчанському хімічному заводі через щільні обстріли українськими плануючими бомбами. Як зазначається, нещодавно 30 росіян здалися в полон, ще близько 400 нікуди не можуть ні втекти, ні сховатися. Минулих вихідних кілька ворожих батальйонів намагались захопити хімічний завод в центрі Вовчанська. Місто було першою великою ціллю північного наступу РФ, який розпочався 10 травня і, ймовірно, мав на меті остаточне захоплення Харкова. Однак ворожому північному угрупованню військ, чисельністю в десятки тисяч солдатів, так і не вдалося пройти Вовчанськ.