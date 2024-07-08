Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2024 року

Ворог активізувався на Лиманському і Курахівському напрямках

Протягом доби противник завдав по території України один ракетний удар, застосувавши дві ракети, та 68 авіаційних ударів, задіявши 90 КАБів. Крім цього, росіяни використали для ураження 362 дрони-камікадзе та здійснили понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активізувався на Лиманському і Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог три рази проводив штурми неподалік населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ. Українські воїни зупинили всі штурмові дії агресора.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник 10 разів атакував наші позиції у районах Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки. Шість атак противника успішно відбито, ще чотири бої продовжуються.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Окупанти атакували 14 разів неподалік Невського, Греківки, Макіївки та Тернів. Силами оборони України було відбито 12 атак, ще дві тривають. Втрати російських окупантів уточнюються.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Ворог два рази намагався просунутися в районі Верхньокам’янського. Всі зусилля потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі.

На Краматорському напрямку

Відбулося чотири безуспішних атаки противника. Українські захисники впевнено зірвали плани росіян неподалік Калинівки, Григорівки та Часового Яру.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Російські загарбники проявили найбільшу активність. Від початку цієї доби, окупанти 45 разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Дев’ять боєзіткнень досі тривають.

Противник зазнає значних втрат. Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 273 окупанта, 91 з них – безповоротно, знищено одну БМП-1, літак Су-25, два ворожих автомобіля. Крім цього, пошкоджено ще дві гаубиці, один танк і одну БМП-2.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 17 разів безуспішно атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Противник зазнав невдачі. Росіяни здійснили вісім безуспішних наступальних дій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

мапа: deepstate

На Оріхівському та Придніпровському напрямку

Всі зусилля загарбницьких військ потіснити наші підрозділи із займаних позицій також зазнали невдачі.

Нагадаємо, триває 866-й день повномасштабної війни в Україні.