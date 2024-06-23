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РФ скаржиться на атаку безпілотників: атаковано дві області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ скаржиться на атаку безпілотників: атаковано дві області
фото з відкритих джерел

Губернатор Брянської області заявив про збиття понад 20 безпілотників

У ніч на 23 червня у двох областях Росії працювали сили протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Вибухи лунали у Смоленській та Брянській областях. Про це повідомляють губернатор Смоленської області Василь Анохін та губернатор Брянської  області Олександр Богомаз.

Представники влади російських регіонів звітують про нібито відбиття атаки українських дронів.

Смоленська область

За словами Смоленського губернатора, безпілотники фіксували над Смоленськом та Ярцевим, по них велася бойова робота сил ППО близько третьої години ночі за місцевим часом.

«За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає. Інформація про наслідки уточнюється», – пише Анохін.

Брянська область

За словами губернатора області, масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів у регіоні, але всі цілі нібито були збиті та перехоплені.

«Упродовж години знищено дванадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу. Два БпЛА знищені над Трубчевським районом, вісім безпілотників збиті над територією Брасівського району, два знищені над Почепським районом. Постраждалих та руйнувань немає», – написав Богомаз у Telegram о 01:23.

Через годину він додав, що нібито ще дев'ять безпілотників літакового типу було знищено силами ППО: чотири безпілотники збиті над територією Дубровського району, два над Брянським районом, по одному БпЛА знищено над територіями Клинцівського району, Новозибківського та Стародубського муніципальних округів.

Близько третьої ночі російський чиновник заявив, що ще два дрони були збиті на території Суражського району.

Липецька область

Окрім цього, у Липецькій області цієї ночі оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Місцевий губернатор написав про відбій загрози лише близько 06:20.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 21 червня знищили місце зберігання «шахедів» і супутню інфраструктуру в Краснодарському краї РФ. З'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення об'єктів після атаки, організованої і проведеної ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони. 

Загалом у ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

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Теги: росія безпілотник війна

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