Аналітики повідомили, що РФ просунулася до Агрегатного заводу у Вовчанську
Українські сили контратакували під Глибоким і в районі Вовчанська
Російські війська 15 і 16 червня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Глибокого (на північ від Харкова), Вовчанська та Тихого (обидва на північний схід від Харкова). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакували під Глибоким і в районі Вовчанська. Речник Харківського угруповання військ України Юрій Повх заявив, що на харківському напрямку марно наступають підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади (6-та загальновійськова армія Ленінградського військового округу) і що російське військове командування намагається вивести деградовані частини 25-ї мотострілецької бригади (6-ї ОМСБр, ЛМР) та 83-ї окремої гвардійської повітряно-десантної (ВДВ) бригади, які стали боєздатними через великі втрати.
Російське джерело стверджує, що нещодавно підрозділи 83-ї бригади ВДВ були перекинуті з Білгородської області Росії до Харківської області.Повідомляється, що поблизу Вовчанська діють підрозділи російської 128-ї мотострілецької бригади і групи «Аїда» (чеченський спецназ «Ахмат»), а також підрозділи 11-го танкового полку діють поблизу Глибокого.
Геолокаційні відеозаписи вказують на те, що російські війська просунулися до частини Агрегатного заводу у Вовчанську в невстановлену дату, оскільки українські та російські джерела продовжували надавати суперечливі повідомлення про стан Агрегатного заводу 16 червня. Геолокаційні кадри українських сил, які завдають ударів по російських позиціях у Агрегатний завод, опублікований 15 червня, свідчить, що російські війська утримували позиції в північно-західній частині Агрегатного заводу станом на невстановлену дату. На момент написання цієї публікації незрозуміло, чи російські сили зберігають ці позиції.
16 червня українське джерело заявило, що російські війська увійшли на територію заводу на початку боїв у Вовчанську приблизно 13 травня і що російські війська контролювали підступи до Агрегатного заводу з півночі з 20 травня. Українське джерело заявило, що українські сили встановили вогневе керування підступами щонайменше до 1 червня, але російські війська змогли посилити російське угруповання в межах станції в період з 6 по 14 червня в обмеженій потужності. Українське джерело зазначило, що інформація про ситуацію навколо заводу надходить із запізненням.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що близько 200 російських військових, у тому числі загиблих і поранених, зараз ізольовані на Агрегатному заводі після того, як російські сили спробували перетнути річку Вовчу на схід від заводу в невстановлений день і увійшли на завод після того, як потрапили під вогонь з боку українських військових. Російський мілблогер стверджував, що російські війська контролюють «більшу частину» Агрегатного заводу. Інший російський мілблогер заявив у видаленому дописі в Telegram, що російські сили не контролюють завод.
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