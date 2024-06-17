Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Аналітики повідомили, що РФ просунулася до Агрегатного заводу у Вовчанську

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Аналітики повідомили, що РФ просунулася до Агрегатного заводу у Вовчанську
Окупанти просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську, що на Харківщині
фото з відкритих джерел

Українські сили контратакували під Глибоким і в районі Вовчанська

Російські війська 15 і 16 червня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Глибокого (на північ від Харкова), Вовчанська та Тихого (обидва на північний схід від Харкова). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакували під Глибоким і в районі Вовчанська. Речник Харківського угруповання військ України Юрій Повх заявив, що на харківському напрямку марно наступають підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади (6-та загальновійськова армія Ленінградського військового округу) і що російське військове командування намагається вивести деградовані частини 25-ї мотострілецької бригади (6-ї ОМСБр, ЛМР) та 83-ї окремої гвардійської повітряно-десантної (ВДВ) бригади, які стали боєздатними через великі втрати.

Російське джерело стверджує, що нещодавно підрозділи 83-ї бригади ВДВ були перекинуті з Білгородської області Росії до Харківської області.Повідомляється, що поблизу Вовчанська діють підрозділи російської 128-ї мотострілецької бригади і групи «Аїда» (чеченський спецназ «Ахмат»), а також підрозділи 11-го танкового полку діють поблизу Глибокого.

Геолокаційні відеозаписи вказують на те, що російські війська просунулися до частини Агрегатного заводу у Вовчанську в невстановлену дату, оскільки українські та російські джерела продовжували надавати суперечливі повідомлення про стан Агрегатного заводу 16 червня. Геолокаційні кадри українських сил, які завдають ударів по російських позиціях у Агрегатний завод, опублікований 15 червня, свідчить, що російські війська утримували позиції в північно-західній частині Агрегатного заводу станом на невстановлену дату. На момент написання цієї публікації незрозуміло, чи російські сили зберігають ці позиції. 

Аналітики повідомили, що РФ просунулася до Агрегатного заводу у Вовчанську фото 1
мапа: ISW

16 червня українське джерело заявило, що російські війська увійшли на територію заводу на початку боїв у Вовчанську приблизно 13 травня і що російські війська контролювали підступи до Агрегатного заводу з півночі з 20 травня. Українське джерело заявило, що українські сили встановили вогневе керування підступами щонайменше до 1 червня, але російські війська змогли посилити російське угруповання в межах станції в період з 6 по 14 червня в обмеженій потужності. Українське джерело зазначило, що інформація про ситуацію навколо заводу надходить із запізненням.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що близько 200 російських військових, у тому числі загиблих і поранених, зараз ізольовані на Агрегатному заводі після того, як російські сили спробували перетнути річку Вовчу на схід від заводу в невстановлений день і увійшли на завод після того, як потрапили під вогонь з боку українських військових. Російський мілблогер стверджував, що російські війська контролюють «більшу частину» Агрегатного заводу. Інший російський мілблогер заявив у видаленому дописі в Telegram, що російські сили не контролюють завод.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року
Теги: Харків росія окупанти ЗСУ війна Харківщина Україна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пекін заявив, що залишається «на боці миру та діалогу»
Британія звинуватила Китай у допомозі РФ. Що відповів Пекін
23 травня, 21:00
Аналітики нагадують, що представники США знову підтвердили небажання Білого дому використовувати надану США зброю для ударів по військових цілях у Росії
ISW назвав рішення США, які підриває обороноздатність України
18 травня, 08:23
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просуваються на кількох напрямках: аналіз ISW
22 травня, 05:16
Сирський з Вєславом Кукулою обговорили потреби українського війська
Сирський провів розмову з начальником Генштабу Збройних сил Польщі: подробиці
28 травня, 01:07
Українці в Нідерландах мітингували проти виступу російських пропагандистів в Амстердамі
Виступ російських пропагандистів в Амстердамі. Як відреагувала українська діаспора
29 травня, 18:28
Окупанти перегруповуються на Харківському напрямку: аналіз ISW
Окупанти перегруповуються на Харківському напрямку: аналіз ISW
8 червня, 06:15
Російські війська лише незначно просунулися вперед після взяття Авдіївки в лютому 2024 року
Bloomberg: Путіну бракує часу для досягнення прориву в Україні
8 червня, 11:41
Під націоналізацію потрапили навчальний корпус, гараж та велика земельна ділянка Яценюка у Ялті
У Криму окупанти привласнили активи Яценюка та Джамали
12 червня, 12:34
Російський Су-24 порушив повітряний простір країни-учасниці НАТО
Шведські винищувачі перехопили російський літак
15 червня, 13:29

Події в Україні

Аналітики повідомили, що РФ просунулася до Агрегатного заводу у Вовчанську
Аналітики повідомили, що РФ просунулася до Агрегатного заводу у Вовчанську
Росіяни імітують туристичний сезон на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя
Росіяни імітують туристичний сезон на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя
Атака на Харків: окупанти влучили в заклад дитячого відпочинку
Атака на Харків: окупанти влучили в заклад дитячого відпочинку
Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
Російські військові зменшили кількість штурмів Часового Яру: причина
Російські військові зменшили кількість штурмів Часового Яру: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
ISW про «мирну пропозицію» Путіна: Кремль частково досягнув бажаного
66K
Хмельницький чиновник, підозрюваний у роботі на ФСБ, отримав від влади… квартиру у подарунок
40K
Віддати чотири області Росії? Колишній український високопосадовець передав ультиматум Києву
29K
Полонений українець, чия історія вразила світ, виступив на Саміті миру
12K
Хто стане президентом РФ після Путіна – російський опозиціонер назвав прізвище
8938
Втрати ворога станом на 16 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua