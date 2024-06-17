Аналітики повідомили, що РФ просунулася до Агрегатного заводу у Вовчанську

Українські сили контратакували під Глибоким і в районі Вовчанська

Російські війська 15 і 16 червня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області в районі Глибокого (на північ від Харкова), Вовчанська та Тихого (обидва на північний схід від Харкова). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакували під Глибоким і в районі Вовчанська. Речник Харківського угруповання військ України Юрій Повх заявив, що на харківському напрямку марно наступають підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади (6-та загальновійськова армія Ленінградського військового округу) і що російське військове командування намагається вивести деградовані частини 25-ї мотострілецької бригади (6-ї ОМСБр, ЛМР) та 83-ї окремої гвардійської повітряно-десантної (ВДВ) бригади, які стали боєздатними через великі втрати.

Російське джерело стверджує, що нещодавно підрозділи 83-ї бригади ВДВ були перекинуті з Білгородської області Росії до Харківської області.Повідомляється, що поблизу Вовчанська діють підрозділи російської 128-ї мотострілецької бригади і групи «Аїда» (чеченський спецназ «Ахмат»), а також підрозділи 11-го танкового полку діють поблизу Глибокого.

Геолокаційні відеозаписи вказують на те, що російські війська просунулися до частини Агрегатного заводу у Вовчанську в невстановлену дату, оскільки українські та російські джерела продовжували надавати суперечливі повідомлення про стан Агрегатного заводу 16 червня. Геолокаційні кадри українських сил, які завдають ударів по російських позиціях у Агрегатний завод, опублікований 15 червня, свідчить, що російські війська утримували позиції в північно-західній частині Агрегатного заводу станом на невстановлену дату. На момент написання цієї публікації незрозуміло, чи російські сили зберігають ці позиції.

мапа: ISW

16 червня українське джерело заявило, що російські війська увійшли на територію заводу на початку боїв у Вовчанську приблизно 13 травня і що російські війська контролювали підступи до Агрегатного заводу з півночі з 20 травня. Українське джерело заявило, що українські сили встановили вогневе керування підступами щонайменше до 1 червня, але російські війська змогли посилити російське угруповання в межах станції в період з 6 по 14 червня в обмеженій потужності. Українське джерело зазначило, що інформація про ситуацію навколо заводу надходить із запізненням.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що близько 200 російських військових, у тому числі загиблих і поранених, зараз ізольовані на Агрегатному заводі після того, як російські сили спробували перетнути річку Вовчу на схід від заводу в невстановлений день і увійшли на завод після того, як потрапили під вогонь з боку українських військових. Російський мілблогер стверджував, що російські війська контролюють «більшу частину» Агрегатного заводу. Інший російський мілблогер заявив у видаленому дописі в Telegram, що російські сили не контролюють завод.