СБУ ліквідувала канал фінансування російської агентури в Україні

Під час обшуків в учасників угруповання виявлено понад 13 млн у гривневому еквіваленті

Під час спецоперації на Київщині нейтралізовано організоване злочинне угруповання, яке діяло в інтересах спецслужб агресора. Зловмисники налагодили механізм переправлення грошей з РФ на територію нашої держави через підсанкційні платіжні системи. Про це інформує Служба безпеки України.

За оперативними даними, схему використовувала ворожа агентура, отримуючи кошти від своїх російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.

Під час обшуків в учасників угруповання виявлено понад 13 млн у гривневому еквіваленті, комп’ютерну техніку та чорнову документацію з доказами протиправної діяльності.

До складу ОЗУ входило троє мешканців Київщини. Вони створили мережу анонімних інтернет-платформ, через які приймали «замовлення» на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з заборонених систем Рф. Ці незаконні операції проводили у власному пункті обміну валют.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що гауляйтер росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської територіальної громади отримав підозру. Це Юрій Турульов, він – колишній керівник місцевої автостанції.

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