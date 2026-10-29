«Швидкі» їдуть одна за одною. Що відбувається у Дніпрі після удару по вокзалу (відео)
Окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі
Вдень 29 жовтня російський безпілотник поцілив по електропотягу Дніпро – Запоріжжя на залізничному вокзалі у Дніпрі. Людей масово везуть до лікарень після атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».
За офіційними даними, наразі відомо про 13 загиблих людей та 10 постраждалих.
Гендиректор КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. Мечникова» Сергій Риженко зауважив, що шестеро людей перебувають у вкрай важкому стані, у поранених десятки ран на тілі від уламків. З них четверо людей вже оперують, ще двох намагаються стабілізувати для оперативного втурчання.
Нагадаємо, 29 жовтня російська терористична армія атакувала електропотяг у Дніпрі. Унаслідок цього загинуло багато людей.
До слова, 29 жовтня російська терористична армія атакувала муніципальний автобус у Запоріжжі. Унаслідок удару постраждали люди.
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