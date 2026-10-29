«Швидкі» їдуть одна за одною. Що відбувається у Дніпрі після удару по вокзалу (відео)

Наслідки російської атаки на вокзал у Дніпрі

Окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі

Вдень 29 жовтня російський безпілотник поцілив по електропотягу Дніпро – Запоріжжя на залізничному вокзалі у Дніпрі. Людей масово везуть до лікарень після атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

За офіційними даними, наразі відомо про 13 загиблих людей та 10 постраждалих.

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Гендиректор КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. Мечникова» Сергій Риженко зауважив, що шестеро людей перебувають у вкрай важкому стані, у поранених десятки ран на тілі від уламків. З них четверо людей вже оперують, ще двох намагаються стабілізувати для оперативного втурчання.

Нагадаємо, 29 жовтня російська терористична армія атакувала електропотяг у Дніпрі. Унаслідок цього загинуло багато людей.

До слова, 29 жовтня російська терористична армія атакувала муніципальний автобус у Запоріжжі. Унаслідок удару постраждали люди.