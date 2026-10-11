Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Програміст, який став на захист України. Згадаймо Олега Гапона

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Програміст, який став на захист України. Згадаймо Олега Гапона
Воїну назавжди 29 років
колаж: glavcom.ua

Захисник служив навідником у 56-й окремій мотопіхотній бригаді

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Гапона.  

Захисник Олег Гапон на псевдо Аристократ помер 2 жовтня 2022 року в лікарні внаслідок важких поранень, яких зазнав під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Воїнові було 29 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».   

Олег народився 25 грудня 1992 року в Чернігові. Жив у селі Трисвятська Слобода рідної області. Закінчив Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка , де опанував фах програміста. Працював за спеціальністю в ІТ-компанії. У вільний час любив грати в настільні ігри з сім'єю і друзями, переглядати фільми з дружиною і дітьми. 

Коли почалася повномасштабна війна, Олег долучився до лав захисників. Служив навідником у 56-й окремій мотопіхотній бригаді. 

Олег Гапон служив навідником у 56-й окремій мотопіхотній бригаді
Олег Гапон служив навідником у 56-й окремій мотопіхотній бригаді
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Він дуже любив життя і поспішав жити. Любив дітей, приділяв час родині. Піклувався про батьків», – написала мати Світлана. 

За службу Олега Гапона відзначили медаллю «За оборону рідної держави» та орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Поховали захисника в Трисвятській Слободі. У нього залишилися дружина, син, донька, батьки. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська атакували Київщину безпілотниками
Окупанти завдали масованого удару по Київщині: є загиблі та поранені
8 вересня, 19:13
Захиснику України Вячеславу Гущі назавжди 21 рік
Боронив Бахмут та Мар’їнку. Згадаймо Вячеслава Гущу
9 вересня, 09:00
Проєктна потужність підприємства становить близько 19,5 млн тонн сировини на рік
За 3,2 тис. км від України. У Новому Уренгої уражено завод (відео)
9 вересня, 17:14
Російські війська регулярно застосовують ударні безпілотники для атак на Херсон
Окупанти навмисно атакували дроном цивільного у Херсоні: чоловік загинув
16 вересня, 10:38
Правоохоронці документують наслідки атаки російських військ
Удар по складах у Прилуках: поліція показала наслідки (фото)
14 вересня, 12:14
Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу
Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині: загинули пʼятеро людей
16 вересня, 09:25
Президент також наголосив на важливості єдності західних країн в питанні санкцій
Зеленський назвав умову для зняття санкцій із росіян
22 вересня, 15:25
За даними джерел телеканалу, знайомих із перебігом переговорів, сторони обговорили співпрацю між США та Росією
Посланник Путіна зустрівся з представниками Трампа у Нью-Йорку
25 вересня, 15:58
Папа Лев XIV застеріг Європу від ставки на переозброєння
Папа Лев XIV закликав до поступок заради завершення війни в Україні
28 вересня, 19:25

Суспільство

Програміст, який став на захист України. Згадаймо Олега Гапона
Програміст, який став на захист України. Згадаймо Олега Гапона
Новий посол Ізраїлю відвідав Музей Другої світової війни в Києві і похвалив українців
Новий посол Ізраїлю відвідав Музей Другої світової війни в Києві і похвалив українців
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 жовтня 2026: традиції та молитва
Понад 200 млн грн поставок і 55 млн податків. ТОВ «Флаймультитех» та Кирило Пахомов відзвітували про допомогу Силам оборони
Понад 200 млн грн поставок і 55 млн податків. ТОВ «Флаймультитех» та Кирило Пахомов відзвітували про допомогу Силам оборони
Не встигли з укриття: пасажири «Укрзалізниці» скаржаться, що потяги рушають без них
Не встигли з укриття: пасажири «Укрзалізниці» скаржаться, що потяги рушають без них

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 жовтня 2026
151K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
82K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
70K
Сепаратисти перемогли на виборах у Канаді та анонсували референдум

Новини

В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua