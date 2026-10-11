Програміст, який став на захист України. Згадаймо Олега Гапона

Захисник служив навідником у 56-й окремій мотопіхотній бригаді

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Гапона.

Захисник Олег Гапон на псевдо Аристократ помер 2 жовтня 2022 року в лікарні внаслідок важких поранень, яких зазнав під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Воїнові було 29 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Олег народився 25 грудня 1992 року в Чернігові. Жив у селі Трисвятська Слобода рідної області. Закінчив Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка , де опанував фах програміста. Працював за спеціальністю в ІТ-компанії. У вільний час любив грати в настільні ігри з сім'єю і друзями, переглядати фільми з дружиною і дітьми.

Коли почалася повномасштабна війна, Олег долучився до лав захисників. Служив навідником у 56-й окремій мотопіхотній бригаді.

Олег Гапон служив навідником у 56-й окремій мотопіхотній бригаді фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Він дуже любив життя і поспішав жити. Любив дітей, приділяв час родині. Піклувався про батьків», – написала мати Світлана.

За службу Олега Гапона відзначили медаллю «За оборону рідної держави» та орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Поховали захисника в Трисвятській Слободі. У нього залишилися дружина, син, донька, батьки.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.