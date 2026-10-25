Росіяни знову атакували критичну інфраструктуру Дніпра

Попередньо, внаслідок удару ніхто не загинув і не дістав поранень

Російські окупаційні війська знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Дніпра. На місці працюють екстрені служби. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, пише «Главком».

За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає. Інші подробиці атаки та її наслідки наразі не уточнюються. Варто зазначити, що місцеві ЗМІ повідомляли про як мінімум три вибухи в околицях міста.

Варто нагадати, що російські терористичні війська завдали удару по Дніпру ввечері 16 жовтня. У передмісті після атаки спалахнула пожежа, загинув чоловік. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених. Тоді під час атаки пострадало троє місцевих жителів.