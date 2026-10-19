Росіянин звернувся до ЗСУ: Увесь Петербург дякує вам за атаку

Росіянин подякував українським військовим за атаку на Санкт-Петербург 18 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне відео.

«Дякую вам, від імені всіх петербуржців за атаку, яка щойно відбулася в Петербурзі. Ми всім містом спостерігали й захоплювалися вашою ювелірною роботою. Жоден цивільний об'єкт не постраждав. Ви ліквідували порт, який крав нашу нафту. Ви звільнили нас від інших об'єктів путінської армії. Увесь Петербург дякує вам за атаку», – сказав росіянин.

Нагадаємо, 18 жовтня у Санкт-Петербурзі внаслідок атаки безпілотників загорівся один із логістичних центрів російського маркетплейсу Ozon. Представники компанії підтвердили інформацію про удар та пожежу, зазначивши, що постраждалих немає. За словами місцевих жителів, працівників об'єкта евакуювали ще до атаки.

За інформацією моніторингового каналу Exilenova+, під удар потрапив логістичний склад Ozon подвійного призначення площею близько 51,5 тис. кв. м. На об'єкті зберігали, сортували та обробляли товари для подальшого доставлення до пунктів видачі замовлень і покупців.

До слова, російський штучний інтелект «Аліса AI», інтегрований у пошукову систему Яндекса, пояснив гучні звуки в Санкт-Петербурзі в ніч проти 18 жовтня незвичайним природним явищем. Відповідь з'явилася на тлі повідомлень про атаку безпілотників на місто.