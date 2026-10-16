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Зеленський розповів про домовленості зі Швецією щодо винищувачів Gripen

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський розповів про домовленості зі Швецією щодо винищувачів Gripen
Ще однією темою переговорів стала підтримка української енергетики напередодні зимового періоду
фото: Офіс президента України

Україна очікує на поставки шведських бойових літаків, які мають доповнити парк F-16 та посилити протидію російським повітряним атакам

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном потреби української армії, посилення протиповітряної оборони та підготовку енергетики до зимового періоду. Окрему увагу сторони приділили домовленостям щодо винищувачів Gripen, поставки яких Україна очікує найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Зеленський подякував Швеції за підтримку та наголосив на важливості подальшого посилення тиску на Росію. За його словами, Європа має збільшувати допомогу Україні у відповідь на російську ескалацію, а не послаблювати її.

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Під час розмови Зеленський і Крістерссон детально обговорили потреби України для захисту від постійних російських атак. Одним із головних пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони.

Президент подякував шведській стороні за домовленості щодо винищувачів Gripen і висловив очікування, що їхні поставки розпочнуться найближчим часом. «Вони доповнять наші F-16, зокрема, у збитті реактивних шахедів», – зазначив Зеленський.

Ще однією темою переговорів стала підтримка української енергетики напередодні зимового періоду. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру роблять питання захисту об’єктів і забезпечення стабільної роботи енергосистеми одним із пріоритетів для України.

Також сторони приділили увагу європейській інтеграції України та її шляху до членства в Європейському Союзі.

Зеленський подякував народу Швеції, уряду країни та особисто Ульфу Крістерссону за підтримку України й спільну роботу задля безпеки Європи.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський після саміту Європейського Союзу в Брюсселі провів брифінг, під час якого прокоментував оборонну допомогу партнерів, ситуацію з постачанням ракет для систем Patriot, обмеження роботи Starlink та перспективи використання заморожених російських активів.

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Теги: Швеція війна літак Володимир Зеленський переговори

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