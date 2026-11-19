Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував візит російського диктатора Володимира Путіна до Китаю та його участь у тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном. Український дипломат заявив, що Шеньчжень не став для очільника Кремля новою Ялтою, а Росія фактично втратила міст до справжньої Ялти в окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Сибіги.

«Шеньчжень – це не та Ялта, про яку мріє Путін. Тим часом Росія фактично втратила свій міст до справжньої Ялти в окупованому українському Криму. Час йому прокинутися, стати реалістом і покінчити з війною, яку він ніколи не зможе виграти», – наголосив глава МЗС.

Таким чином Сибіга провів паралель між тристоронньою зустріччю в Китаї та Ялтинською конференцією 1945 року, на якій лідери СРСР, США та Великої Британії обговорювали повоєнний устрій світу. Російська пропаганда раніше просувала ідею нової домовленості великих держав, яка могла б передбачати поділ сфер впливу.

Водночас український міністр нагадав про удари по Керченському мосту, який з'єднує Росію з окупованим Кримом. Унаслідок українських атак 17 листопада обвалилася частина автомобільного прольоту мосту, а 19 листопада було пошкоджено залізничне полотно. Рух переправою обмежували.

Нагадаємо, 19 листопада у китайському Шеньчжені відбулася тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Серед тем переговорів були війна Росії проти України та нерозповсюдження ядерної зброї.