Сибіга пояснив, чим для Путіна обернулася поїздка до Китаю
Глава МЗС України нагадав російському диктатору про пошкоджений Кримський міст і закликав його припинити війну
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував візит російського диктатора Володимира Путіна до Китаю та його участь у тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном. Український дипломат заявив, що Шеньчжень не став для очільника Кремля новою Ялтою, а Росія фактично втратила міст до справжньої Ялти в окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Сибіги.
«Шеньчжень – це не та Ялта, про яку мріє Путін. Тим часом Росія фактично втратила свій міст до справжньої Ялти в окупованому українському Криму. Час йому прокинутися, стати реалістом і покінчити з війною, яку він ніколи не зможе виграти», – наголосив глава МЗС.
Таким чином Сибіга провів паралель між тристоронньою зустріччю в Китаї та Ялтинською конференцією 1945 року, на якій лідери СРСР, США та Великої Британії обговорювали повоєнний устрій світу. Російська пропаганда раніше просувала ідею нової домовленості великих держав, яка могла б передбачати поділ сфер впливу.
Водночас український міністр нагадав про удари по Керченському мосту, який з'єднує Росію з окупованим Кримом. Унаслідок українських атак 17 листопада обвалилася частина автомобільного прольоту мосту, а 19 листопада було пошкоджено залізничне полотно. Рух переправою обмежували.
Нагадаємо, 19 листопада у китайському Шеньчжені відбулася тристороння зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна. Серед тем переговорів були війна Росії проти України та нерозповсюдження ядерної зброї.
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