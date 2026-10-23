Дрон впав на території московського аеропорту (фото)

У РФ трапився авіаційний колапс

У Москві уламки збитого безпілотника впали на злітно-посадкову смугу поруч із терміналом Шереметьєво, через що в аеропорту було введено режим «повітряної тривоги». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На тлі атаки БпЛА на Москву тимчасово закрилися всі столичні аеропорти, а загальна кількість затриманих рейсів сягнула 117. Найбільше збоїв припало на Шереметьєво – 79 рейсів на виліт і приліт, у Внуково перенесли 29 вильотів, у Домодєдово зафіксували ще дев’ять затримок.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, ППО нібито збили 19 безпілотників, що летіли на столицю. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Нагадаємо, усі чотири аеропорти Московського авіавузла тимчасово припинили прийом і відправку літаків. Обмеження торкнулися Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковського.

Зокрема, найбільший пасажирський літак у світі кружляв над Пензенською областю, очікуючи на посадку в Москві через закриття повітряного простору над містом.

Як відомо, у діловому центрі «Москва-Сіті» оголосили евакуацію з будівлі IQ-кварталу, де розташовані російські урядові відомства. Інцидент стався на тлі атаки безпілотників на російську столицю.