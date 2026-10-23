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Дрон впав на території московського аеропорту (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дрон впав на території московського аеропорту (фото)
Уламки дрона впали на злітно-посадкову смугу
фото: соцмережі

У РФ трапився авіаційний колапс

У Москві уламки збитого безпілотника впали на злітно-посадкову смугу поруч із терміналом Шереметьєво, через що в аеропорту було введено режим «повітряної тривоги». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На тлі атаки БпЛА на Москву тимчасово закрилися всі столичні аеропорти, а загальна кількість затриманих рейсів сягнула 117. Найбільше збоїв припало на Шереметьєво – 79 рейсів на виліт і приліт, у Внуково перенесли 29 вильотів, у Домодєдово зафіксували ще дев’ять затримок.

Дрон впав на території московського аеропорту (фото) фото 1

За словами мера Москви Сергія Собяніна, ППО нібито збили 19 безпілотників, що летіли на столицю. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Нагадаємо, усі чотири аеропорти Московського авіавузла тимчасово припинили прийом і відправку літаків. Обмеження торкнулися Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковського. 

Зокрема, найбільший пасажирський літак у світі кружляв над Пензенською областю, очікуючи на посадку в Москві через закриття повітряного простору над містом.

Як відомо, у діловому центрі «Москва-Сіті» оголосили евакуацію з будівлі IQ-кварталу, де розташовані російські урядові відомства. Інцидент стався на тлі атаки безпілотників на російську столицю.

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Теги: війна аеропорт росія Москва

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